"Com o crescimento da Uzina, tornou-se fundamental reforçar a equipa que apoia a Susana na direção criativa executiva", aponta António Roquette, CEO da agência.

A Uzina reforçou a estrutura do departamento criativo com a promoção de Fernando Silva, Pedro Barroso e Jaime Nascimento a diretores criativos e a contratação de Bruno Barros, que chega à agência para formar dupla com Jaime Nascimento. As duas duplas vão trabalhar sob a liderança de Susana Albuquerque, diretora criativa executiva.

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Fernando Silva e Pedro Barroso, dupla desde 2021 na Uzina, assumem agora funções de direção criativa. Com mais de 12 anos de experiência, chegaram à agência depois de passagens pela Leo Burnett, FunnyHow, Fuel e Wunderman Thompson. Em 2024, tinham já assumido funções de supervisão criativa. O trabalho desenvolvido para marcas como Ikea, Samsung, MAAT e Federação Portuguesa de Futebol foi distinguido em festivais internacionais como Cannes Lions, D&AD e The One Show.

Jaime Nascimento, copywriter com 17 anos de experiência, também é promovido a diretor criativo. Antes de integrar a Uzina, passou pela Leo Burnett, JWT, Comon e O Escritório, tendo trabalhado com marcas como Super Bock, Lidl, NOS, Galp, Vodafone, Heineken e Ikea. O seu trabalho foi distinguido em festivais como CCP, El Ojo, Effie Awards, The One Show, New York Festivals e D&AD.

Para formar dupla com Jaime Nascimento, a agência contratou Bruno Barros, profissional com 20 anos de experiência em publicidade, construída entre o Brasil e Portugal. Diretor de arte e diretor criativo, passou pela Publicis e pelo O Escritório, onde foi head of art e acompanhou criativamente a conta da Super Bock. Em 2023, foi o diretor de arte mais premiado no Ranking Nacional de Criatividade do CCP. Entre as distinções do seu percurso estão prémios em Cannes Lions, The One Show e Effie Awards Portugal, incluindo um Grand Prix.

“Com duas duplas de direção criativa, conseguimos estar mais perto de cada cliente e manter a nossa ambição criativa bem alta“, afirma Susana Albuquerque, que enquadra as nomeações como um reconhecimento do talento desenvolvido internamente e uma oportunidade para integrar novas perspetivas.

Também António Roquette, CEO da Uzina, associa o reforço da estrutura ao crescimento da agência e à necessidade de aumentar a capacidade de acompanhamento dos projetos, garantindo a qualidade do trabalho criativo. “Com o crescimento da Uzina, tornou-se fundamental reforçar a equipa que apoia a Susana na direção criativa executiva. Estas duas duplas dão-nos capacidade para acompanhar cada projeto de perto e garantir a qualidade de todo o trabalho que sai da agência. É também uma oportunidade para dar mais responsabilidade a quem cresceu connosco e trazer novas perspetivas para a Uzina”, diz.