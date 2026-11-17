A Vodafone vai fornecer uma ‘bolha 5G táctica’ para o NRP João II, da Marinha Portuguesa, por quase um milhão de euros. O navio porta-drones tem entrega prevista à Armada em abril de 2027.

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O ramo das Forças Armadas escolheu, por adjudicou direta, a Vodafone para a instalação de uma “rede móvel privativa 5G Standalone (5G SA), designada “Bolha 5G Tática”, com a tecnologia validada em exercícios navais, destinada a constituir uma capacidade operacional permanente da Marinha Portuguesa”, segundo a documentação disponibilizada no Portal Base.

O acordo, com data de 12 de novembro, tem um preço contratual de 915.172,26 euros, com 744.042,49 euros relativos ao fornecimento do serviço e um montante de 171.129,77 euros relativos ao IVA, à taxa legal em vigor.

“A solução será instalada a bordo da Plataforma Naval Multifuncional (PNM), futuro NRPD.João II, constituindo uma infraestrutura de comunicações móveis privativa, segura e autónoma, destinada a suportar operações navais, sistemas autónomos tripulados e não tripulados, operações multidomínio, vigilância marítima, apoio à Proteção Civil, resposta a catástrofes e operações em áreas desprovidas de infraestruturas de comunicações”, lê-se no caderno de encargos.

Apesar de o navio — a ser finalizado nos estaleiros da Damen Shipyards Group, em Galati, Roménia — só ter entrega prevista de entrega em abril do próximo ano, o contrato prevê que a entrega da bolha 5G táctica seja feita até 7 de dezembro de 2026, na Direção de Navios da Marinha, na Base Naval de Lisboa, no Alfeite.

O que deve conter a bolha

Com um investimento de 132 milhões de euros, dos quais 94,5 milhões via Plano de Recuperação e Resiliência, o porta-drones é um dos navios que vai em 2027 reforçar a frota da Armada.

Irá receber a bolha 5G táctica cuja arquitetura “deverá assegurar total independência operacional relativamente a redes públicas móveis, garantindo soberania dos dados, continuidade de comando e controlo, elevada disponibilidade, baixa latência, resiliência cibernética e plena compatibilidade eletromagnética com os sistemas embarcados“, detalha a Marinha.

“A solução deverá basear-se na arquitetura tecnológica, conceitos operacionais e experiência adquirida durante os exercícios REPMUS, encontrando-se preparada para integração com o ecossistema C4ISR da Marinha”, refere ainda a Marinha. O sistema de Comando, Controlo, Comunicações, Computadores, Informações, Vigilância e Reconhecimento (C4ISR) é a arquitetura que permite ao comandante de um navio ver, compreender, decidir e atuar, ligando sensores, sistemas de informação, comunicações e unidades operacionais, para uma melhor atuação no plano operacional.

A solução, a ser usada exclusivamente pela Armada Portuguesa, deverá suportar “comunicações móveis táticas de elevado débito”, a integração simultânea de veículos aéreos não tripulados (UAV) e de superfície (USV), distribuição de vídeo ISR [transmissões ou gravações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento] em tempo real; telemetria operacional; serviços de voz, vídeo e dados críticos; sendo interoperável com parceiros aliados, detalha a Marinha Portuguesa.

A Vodafone terá de fornecer “todos os bens (ativos) necessários para a instalação da solução proposta” que terá de contemplar, “no mínimo”, um módulo principal de comunicações com a respetiva capacidade de processamento, controlo e gestão dos dados (CORE 5G) — incluindo os componentes de hardware, software e respetivo licenciamento (3 anos), com capacidade para, no mínimo, 250 cartões SIM configurados —, dois módulos secundários de comunicações compatíveis, sem CORE, numa constituição amovível (deployment), “de modo a permitir ser facilmente transportado e implementado em outras unidades navais de forma a aumentar alcance da rede, contribuindo para assegurar uma elevada disponibilidade e flexibilidade operacional do comando e controlo de veículos não tripulados e equipamentos portáteis compatíveis”.

Dada a natureza militar da bolha táctica, a mesma está sujeita a “medidas especiais de segurança”, tais como, a proteção da informação classificada e sensível”; a proibição de divulgação, reprodução, transmissão ou armazenamento de informação; obrigação de confidencialidade dos trabalhadores com acesso à informação ou a “proibição de divulgação, reprodução, transmissão ou armazenamento de informação” relativa, por exemplo, à arquitetura da rede; às configurações do CORE 5G; aos sistemas C4ISR ou aos “aos planos de integração e configuração operacional da Marinha”.

A operadora tem ainda de assegurar a “disponibilidade continuada dos equipamentos, componentes, licenças e atualizações durante todo o ciclo de vida definido pela Marinha”, bem como a “manutenção de capacidade de suporte técnico em território nacional”, bem como a “disponibilidade permanente de equipas técnicas capazes de intervir em navios e instalações militares”.

A Marinha refere ainda a necessidade de uma “cadeia logística resiliente para peças sobresselentes críticas”, bem como a “garantia de continuidade operacional em caso de crise nacional, conflito, emergência ou interrupção das cadeias internacionais de abastecimento”.

É ainda exigido o “compromisso de manutenção evolutiva e corretiva da solução durante o respetivo ciclo de vida”, a “disponibilização à Marinha de documentação técnica necessária à operação, manutenção e reposição da capacidade”, mas também a “obrigação de identificação da origem dos componentes críticos da solução e comunicação de alterações relevantes da cadeia de abastecimento”, entre outros aspectos.