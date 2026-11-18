Exclusivo Accenture prepara saída voluntária de 950 pessoas em Lisboa até janeiropremium
Cerca de 1.400 pessoas da equipa que trabalha para projetos da Meta na capital serão elegíveis para aderir à iniciativa, que prevê uma redução de cerca de 950 postos de trabalho até janeiro.
A consultora Accenture em Portugal está a preparar um programa de saídas voluntárias que deverá cortar cerca de 950 postos de trabalho em Lisboa. A empresa, que está a ser alvo de uma investigação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) no âmbito de outro processo que envolve 100 colaboradores, deu esta quarta-feira início a um processo de consulta sobre um programa de saídas voluntárias para as equipas que trabalham para a tecnológica Meta.
Em causa estão funcionários de Lisboa que fazem parte dos projetos de Trust & Safety (confiança e segurança) para a norte-americana Meta, dona das redes socias Facebook e Instagram. Os colaboradores que…
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