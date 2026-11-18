Alargado até sexta-feira prazo para apresentar candidatos ao Banco Central Europeu
Com o espanhol Pablo Hernández de Cos como favorito para a presidência, há duas outras posições em aberto na cúpula do banco central. Afinal, países podem apresentar candidatos até sexta-feira.
O prazo para os países apresentarem candidatos para os cargos de economista-chefe e de membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE) foi alargado por mais dois dias, terminando na próxima sexta-feira, dia 20.
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“No seguimento de uma consulta junto dos Estados-membros, o prazo para a apresentação de candidaturas para os dois lugares na comissão executiva do BCE passou de hoje, dia 18, para o dia 20 de novembro”, declarou um porta-voz do Eurogrupo.
O espanhol Pablo Hernandez de Cos surge na dianteira da corrida para o cargo de presidente, substituindo Christine Lagarde, num processo em que o neerlandês Klaas Knot deverá ficar para trás.
Quanto à posição de economista-chefe, o alemão Markus Brunnermeier deverá ser o escolhido depois de um arranjo entre Berlim e Paris, do qual também emergiu o nome de Pablo de Cos para presidente. O irlandês Philipe Lane termina mandato em maio.
Em aberto parece estar a posição ocupada pela alemã Isabel Schnabel, que abandona a comissão executiva do BCE no início de janeiro. É responsável pelas operações de mercado.
Perante este esquema de nomeações, Portugal não deverá apresentar qualquer nome. A ideia passava por propor o nome de Pedro Machado se Frank Elderson tivesse de sair da comissão executiva, o que pressupunha que o compatriota Klaas Knot fosse eleito.
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