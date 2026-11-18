Andersen reforça equipa do Porto com Filipe Duarte Geada
Filipe Duarte Geada integrou o escritório do Porto da Andersen na qualidade de sócio da área de Fiscal. O advogado transita da Cuatrecasas.
A Andersen reforçou a equipa de Fiscal do escritório do Porto com o sócio Filipe Duarte Geada. O advogado transita da Cuatrecasas.
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“A integração do Filipe constitui um reforço importante para a Andersen num momento em que as questões fiscais assumem uma relevância crescente para as empresas e investidores“, refere o head of Portugal Miguel Miranda.
Em comunicado, a Andersen sublinha que esta integração reforça “significativamente” a capacidade do escritório na área de resolução de litígios tributários e de assessoria fiscal estratégica.
Com cerca de 20 anos de experiência profissional, Filipe Duarte Geada centra a sua prática na área de contencioso tributário, assessorando empresas nacionais e internacionais em litígios fiscais. Tem ainda uma vasta experiência na representação de clientes junto de instâncias administrativas, judiciais, arbitrais, constitucionais e europeias, abrangendo diversas áreas da tributação e matérias de Direito Fiscal da União Europeia.
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