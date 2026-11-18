A Andersen reforçou a equipa de Fiscal do escritório do Porto com o sócio Filipe Duarte Geada. O advogado transita da Cuatrecasas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A integração do Filipe constitui um reforço importante para a Andersen num momento em que as questões fiscais assumem uma relevância crescente para as empresas e investidores“, refere o head of Portugal Miguel Miranda.

Em comunicado, a Andersen sublinha que esta integração reforça “significativamente” a capacidade do escritório na área de resolução de litígios tributários e de assessoria fiscal estratégica.

Com cerca de 20 anos de experiência profissional, Filipe Duarte Geada centra a sua prática na área de contencioso tributário, assessorando empresas nacionais e internacionais em litígios fiscais. Tem ainda uma vasta experiência na representação de clientes junto de instâncias administrativas, judiciais, arbitrais, constitucionais e europeias, abrangendo diversas áreas da tributação e matérias de Direito Fiscal da União Europeia.