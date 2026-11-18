É uma resposta positiva no teste crucial à confiança de Wall Street no boom da inteligência artificial (IA). A Anthropic, criadora do Claude, fixou o preço das ações na oferta publica inicial (IPO) em 83 dólares cada (cerca de 91,30 euros), acima do intervalo de 70-78 dólares referido no prospeto, noticiaram esta quarta-feira vários órgão de comunicação social internacionais.

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A Reuters, a Bloomberg, a CNBC e o Wall Street Journal citaram fontes próximas do processo com a informação do preço.

O laboratório de IA — fundado pelos irmãos Dario e Daniela Amodei — e alguns dos seus atuais acionistas pretendiam angariar até 64,4 mil milhões de dólares na oferta pública inicial, através da venda com um preço unitário entre 70 e 78 dólares e uma avaliação de 1,4 biliões de dólares (cerca de 1,27 biliões de euros)

A confirmar-se o preço de 83 dólares por ação e a emissão de 825 milhões de ações, a Anthropic captaria perto de 68,5 mil milhões de dólares na operação.

No entanto, uma fonte citada pela Reuters adiantou que o montante da oferta foi aumentado, para 980 milhões de ações, das quais 956,35 milhões oferecidas pela empresa e cerca de 23,65 milhões disponibilizadas por atuais acionistas. Segundo esses dados, a Anthropic terá angariado cerca de 79,38 mil milhões de dólares (perto de 87,32 mil milhões de euros) com a venda das ações da empresa.

As ações irão iniciar a negociação depois da 14h30 (hora de Lisboa) de quinta-feira na abertura da sessão em Wall Street, com o símbolo bolsista ANT no Nasdaq.

Os proprietários da Anthropic avançaram apesar de uma recente onda de vendas generalizadas no setor tecnológico, numa altura em que os investidores questionam se os retornos da IA justificarão os gastos avultados e os custos crescentes da dívida num contexto de taxas de juro elevadas.

A OpenAI, concorrente da Anthropic e criadora do ChatGPT, também estará a planear uma entrada em bolsa, no início do próximo ano.

A Anthropic irá também angariar 26 mil milhões de dólares através de uma operação separada de colocação privada junto de investidores-âncora, incluindo a Alphabet (dona da Google), a Nvidia e a Advanced Micro Devices. Com essa parcela, o total angariado irá superar os 85,7 mil milhões de dólares no IPO da SpaceX em junho deste ano.

Em junho, a SpaceX, empresa liderada por Elon Musk e que opera nos setores aeroespacial, de satélites e de inteligência artificial, vendeu 555,56 milhões de ações a 135 dólares cada, angariando o montante recorde de 75 mil milhões de dólares, tornando-se nessa altura no maior IPO da história, mesmo antes de os subscritores exercerem a opção greenshoe para adquirir ações adicionais, aumentando o montante total angariado para 85,7 mil milhões de dólares.

A opção greenshoe é uma característica habitual da maioria das admissões à cotação no mercado bolsista norte-americano, que funciona como uma válvula de segurança, ajudando os subscritores a sustentar o preço das ações e a limitar as oscilações bruscas de preço nas semanas após o início da negociação, devido à forte procura.

(Notícia atualizada às 23h48 com mais informação)