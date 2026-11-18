Ativo do dia. Ouro tomba para mínimos de 14 meses, castigado por sinais da Fed sobre subida de juros
Decisores da Fed sinalizaram maior aperto monetário, com expectativas de mais aumentos nas taxas de juro a castigarem o ouro, que não oferece rendimento e fica assim menos apelativo. Preço caiu 3%.
O ativo
O ouro é muitas vezes visto como um porto seguro numa altura de turbulência, mas o metal precioso é vulnerável à inflação e às subidas das taxas de juro – pois não é ativo que oferece um rendimento – e à apreciação do dólar. Com a guerra no Irão iniciada em fevereiro a acelerar a inflação e a obrigar os bancos centrais a apertarem a política monetária, a cotação do euro desceu perto de 13% este ano, interrompendo assim um rally que levou a um disparo de 64,7% em 2025 e um novo máximo de sempre de 5.594,82 dólares em 29 de janeiro deste ano.
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O marco
O preço da onça no mercado spot desce esta quarta-feira quase 3% para 3.736,39 dólares, mínimos de setembro de 2025.
A causa
Os responsáveis da Reserva Federal adotaram um tom mais restritivo na terça-feira, com o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, a afirmar que o banco central provavelmente teria de voltar a subir as taxas de juros para combater as pressões inflacionistas, enquanto o presidente da Fed de St. Louis, Alberto Musalem, referiu que poderão ser necessários vários aumentos adicionais das taxas para controlar a inflação.
De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os mercados atribuem atualmente uma probabilidade de 95% a um aumento das taxas de 25 pontos base em dezembro e uma probabilidade de quase 5% a um aumento de 50 pontos base. Taxas de juro mais elevadas aumentam o custo de oportunidade de deter ouro, que não gera rendimento, reduzindo o seu apelo junto dos investidores.
O aumento das expectativas de subidas das taxas de juro fez impulsionar o dólar para máximos de 19-month meses, reduzindo ainda mais o apetite pelo ouro por parte de investidores detentores de outras moedas.
O que esperar a seguir
A pressão sobre o preço do metal precioso deverá continuar em 2027, pois os mercados esperam, no total, cerca de três subidas de taxas de juro entre agora e o final de 2027, levando o intervalo-alvo da Reserva Federal de 3,75%–4,00% para aproximadamente 4,50%–4,75%.
A frase
A força do dólar e as crescentes expectativas de uma postura mais restritiva da Reserva Federal nos próximos meses continuam a pesar, exercendo pressão sobre o preço do ouro
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