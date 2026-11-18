O ativo

O ouro é muitas vezes visto como um porto seguro numa altura de turbulência, mas o metal precioso é vulnerável à inflação e às subidas das taxas de juro – pois não é ativo que oferece um rendimento – e à apreciação do dólar. Com a guerra no Irão iniciada em fevereiro a acelerar a inflação e a obrigar os bancos centrais a apertarem a política monetária, a cotação do euro desceu perto de 13% este ano, interrompendo assim um rally que levou a um disparo de 64,7% em 2025 e um novo máximo de sempre de 5.594,82 dólares em 29 de janeiro deste ano.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O marco

O preço da onça no mercado spot desce esta quarta-feira quase 3% para 3.736,39 dólares, mínimos de setembro de 2025.

A causa

Os responsáveis da Reserva Federal adotaram um tom mais restritivo na terça-feira, com o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, a afirmar que o banco central provavelmente teria de voltar a subir as taxas de juros para combater as pressões inflacionistas, enquanto o presidente da Fed de St. Louis, Alberto Musalem, referiu que poderão ser necessários vários aumentos adicionais das taxas para controlar a inflação.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os mercados atribuem atualmente uma probabilidade de 95% a um aumento das taxas de 25 pontos base em dezembro e uma probabilidade de quase 5% a um aumento de 50 pontos base. Taxas de juro mais elevadas aumentam o custo de oportunidade de deter ouro, que não gera rendimento, reduzindo o seu apelo junto dos investidores.

O aumento das expectativas de subidas das taxas de juro fez impulsionar o dólar para máximos de 19-month meses, reduzindo ainda mais o apetite pelo ouro por parte de investidores detentores de outras moedas.

O que esperar a seguir

A pressão sobre o preço do metal precioso deverá continuar em 2027, pois os mercados esperam, no total, cerca de três subidas de taxas de juro entre agora e o final de 2027, levando o intervalo-alvo da Reserva Federal de 3,75%–4,00% para aproximadamente 4,50%–4,75%.

A frase