Consultora prevê crescimento de 2% para o luxo pessoal em 2026. As vendas deverão atingir 367 mil milhões de euros, após dois anos de queda.

O sector do luxo, nomeadamente de bens pessoais (moda, acessórios, joias e relógios) deverá crescer 2% em 2026, estima a Bain&Company. As vendas deverão atingir 367 mil milhões de euros este ano. Segundo a consultora, o número de consumidores diminuiu, enquanto cresce o peso das experiências.

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As estimativas da Bain mostram que o setor conseguirá assim sair de dois anos de queda e registar uma subida, ainda que modesta, analisa a Reuters.

“O mercado de luxo não está simplesmente a abrandar nem a recuperar, está a redefinir as suas fronteiras”, afirma Claudia D’Arpizio, sócia sénior da Bain e autora principal do estudo, divulgado esta quarta-feira.

A despesa mundial em bens e experiências de luxo deverá manter-se em cerca de 1,5 biliões de euros em 2026, entre uma estagnação e um crescimento de 2%.

A base global de consumidores de luxo deverá permanecer estável, em cerca de 450 milhões de pessoas, mas, dentro deste universo, número de consumidores de bens pessoais de luxo deverá diminuir de 330 milhões em 2025 para 315 milhões em 2026.

Como têm notado outros estudos, parte da despesa dos consumidores de luxo está a deslocar-se para o lazer e o entretenimento. Hotelaria, restauração, cruzeiros, aviação privada e outras experiências deverão gerar 533 mil milhões de euros, com crescimento previsto entre 2% e 4%, aponta a Bain.

Os ativos de luxo, isto é, automóveis, arte, mobiliário, barcos e jatos privados, deverá valer 626 mil milhões de euros e diminuir entre 3% e 5%. Excluindo os automóveis, a previsão é de um crescimento entre 0% e 2%, para 114 mil milhões de euros.

Continua também a crescer o mercado de segunda mão, e, de acordo com a Bain, a crescer mais depressa do que o mercado primário. Entre 2019 e 2025, avançou a uma taxa anual composta estimada entre 7% e 8%. Para 2026, a previsão é de crescimento entre 4% e 6%.

Há também diferenças segundo a geografia. Segundo a Bain, “prevê-se que as Américas cresçam entre 7% e 9%, a Ásia (sem a China mas incluindo o Japão) deve crescer entre 5% e 7%, e a Europa entre 1% e 3%”. Entre os que caem, “na China continental, a previsão aponta para uma queda entre 1% e 3%, enquanto o Médio Oriente, África e a Oceânia deverão registar uma contração entre 10% e 14%”.

Joias são o melhor seguro da indústria do luxo

Entre os bens pessoais, a joalharia deverá ser a categoria com maior crescimento, entre 8% e 10%, segundo a Bain. A consultora acredita que também veremos uma subida das vendas de óculos entre 4% e 6%, enquanto o calçado poderá recuar entre 3% e 5%. Os artigos de pele deverão ficar próximos da estagnação.

Para o próximo ano, a Bain prevê um crescimento entre a estagnação e algo como 4%. A consultora admite que uma recuperação da China e uma melhoria das condições no Médio Oriente possam elevar o crescimento anual para um intervalo até 6%.