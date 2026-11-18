Exclusivo Banco de Portugal despediu trabalhador acusado de favorecer empresa em concursos. Tribunal obriga a readmiti-lopremium
Supervisor despediu funcionário por justa causa depois de ter identificado várias irregularidades em processos de compras de IT. Tribunal considerou acusações vagas e genéricas e mandou readmiti-lo.
Era “voz corrente” dentro do Banco de Portugal que António (nome fictício), com quase 40 anos de casa, recebia “vantagens” de empresas que concorriam aos concursos lançados pelo supervisor para a aquisição de serviços na área de Sistemas e Tecnologias de Informação.
Mas havia uma empresa em relação à qual este consultor técnico daquele departamento parecia dar uma atenção especial, segundo relataram alguns dos seus colegas.
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Banco de Portugal despediu trabalhador acusado de favorecer empresa em concursos. Tribunal obriga a readmiti-lo
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