A valorização dos cogumelos silvestres do Barroso é o objetivo do projeto WOODLANDFUNGI, que quer potenciar a comercialização e transformar este recurso em produtos alimentares diferenciadores, como um bombom de chocolate que será apresentado sexta-feira, em Boticas.

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O bombom de cogumelos tem a versão de chocolate branco e negro e já está a ser comercializado, mas, para o verão, vai ser também apresentado um gelado feito com este produto silvestre apanhado na região do Barroso.

O presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares, disse esta quarta-feira à agência Lusa que se pretende “valorizar toda a cadeia dos cogumelos silvestres e trazê-los ao mercado de uma maneira organizada“.

A partir dessa parceria, que a cooperativa teve com estas instituições, criámos um novo produto que é o bombom de cogumelo silvestre […]. Albano Álvares Presidente da Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB)

A comercialização do recurso já está a ser feita em fresco, congelado e desidratado, e a investigação desenvolvida procurou transformar o cogumelo em produtos alimentares diferenciadores, prolongar a sua utilização para além da época de colheita e reduzir o desperdício.

Albano Álvares explicou que o primeiro passo foi dar formação a cerca de 100 agricultores aderentes para identificação das espécies. Depois, numa segunda fase, iniciou-se a receção do produto recolhido na cooperativa que já está a “vendê-lo de várias formas” — fresco, congelado e desidratado. Depois desta organização da fileira seguiu-se a criação de produto.

Liderado pela CAPOLIB, o WOODLANDFUNGI foi desenvolvido em parceria com o Laboratório Colaborativo (CoLAB) AquaValor e o Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, no âmbito do Programa Promove, da Fundação la Caixa.

“A partir dessa parceria, que a cooperativa teve com estas instituições, criámos um novo produto que é o bombom de cogumelo silvestre, que vai ser lançado na próxima sexta-feira, e que vai aparecer sobre duas formas no mercado: o chocolate branco e o chocolate preto”, salientou o responsável.

O bombom foi desenvolvido pelo ‘chef’ pasteleiro Rui Mota e, segundo acrescentou, a cooperativa já tem “bastantes encomendas deste produto” que “ajuda a economia, ajuda à sustentabilidade e ajuda ao território“.

O presidente da CAPOLIB realçou a “recetividade enorme” ao bombom, considerando que vai ser “produto diferenciador”.

“Além disso, estamos a programar para o verão também a apresentação de um gelado de cogumelo”, adiantou.

Albano Álvares defendeu que o projeto trouxe inovação, futuro e economia para o território. “Quando falamos que os territórios precisam de inovação, nós estamos nesse caminho de criar produtos novos e criar inovação ligada àquilo que é a natureza”, acrescentou.

Os recolectores apanham os cogumelos que são, depois, entregues na cooperativa por um preço previamente estipulado. “Portanto, é um negócio que é direto, não tem intermediários, é direto entre os agricultores e a instituição de comercialização“, frisou Albano Alvares, realçando que este recurso silvestre não estava “nem um pouco” a ser valorizado.

O projeto incidiu sobre 22 unidades de baldio do concelho de Boticas, correspondentes a cerca de 15 mil hectares de floresta.

Foram identificadas áreas com potencial micológico, organizada a colheita, promovida a formação das comunidades locais e a caracterização nutricional e fitoquímica das espécies, bem como criadas as condições para o processamento e a comercialização.

A apresentação do bombom de cogumelos vai ser feita durante um encontro em Boticas, distrito de Vila Real, que inclui conversas sobre cogumelos silvestres, negócio e novas experiências de sabores, bem como uma prova e um almoço concebido pelos ‘chefs’ Justa Nobre, Nuno Diniz e Rui Mota, que terá os recursos da floresta como ponto de partida.