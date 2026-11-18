A Comissão Europeia está a pressionar os Estados-membros a disponibilizarem mísseis intercetores Patriot dos seus arsenais para reforçar a defesa aérea da Ucrânia, propondo que os países sejam compensados mais tarde com unidades que Kiev já encomendou, com entrega prevista para 2028 e 2029. O objetivo é responder à escassez de munições para intercetar mísseis balísticos russos, sem que os países tenham de abdicar definitivamente das suas próprias reservas.

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A escassez deste tipo de sistemas de defesa aérea é “um grande problema” para a Ucrânia, uma vez que “a Rússia está a aumentar a produção de mísseis balísticos”, afirmou o comissário europeu da Defesa e do Espaço, Andrius Kubilius, citado pelo Rapporteur.

“A nossa tarefa agora é procurar falar com os Estados-membros e convencê-los” a fazer essas trocas, apelou o responsável, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.

A proposta prevê que os países entreguem à Ucrânia mísseis que têm atualmente armazenados e recebam, numa fase posterior, unidades provenientes dos contratos de aquisição já assinados por Kiev. A Ucrânia tem encomendas de intercetores Patriot PAC-2 e PAC-3 com entregas previstas para 2028 e 2029.

“A Ucrânia precisa de intercetores Patriot e IRIS-T das reservas que já têm neste momento. E, em troca, podemos dar-vos mísseis novos que a Ucrânia já encomendou, assim que forem produzidos. Isto não é uma doação. É uma troca. Vocês dão-nos os mísseis de que precisamos agora e recebem mísseis mais recentes e melhores em troca”, acrescentou o comissário europeu da Defesa e do Espaço.

A urgência do pedido está relacionada com o aumento da capacidade russa de produção de mísseis balísticos e com os constrangimentos na indústria ocidental. Segundo as estimativas apresentadas por Kubilius, a Rússia poderá lançar cerca de 2.000 mísseis balísticos contra a Ucrânia durante este ano, o dobro dos aproximadamente 1.000 lançados em 2025.

Em contraste, a produção norte-americana de sistemas com capacidade de interseção ronda atualmente as 700 unidades por ano, de acordo com o comissário europeu.

O apelo à transferência imediata de intercetores foi feito no mesmo dia em que a Comissão Europeia apresentou uma nova proposta de financiamento para a Ucrânia, no valor de 45 mil milhões de euros para 2027. Kubilius defendeu que o novo financiamento, em articulação com o futuro Pacto para a Indústria de Defesa UE-Ucrânia e com uma nova tranche de 21 mil milhões de euros em empréstimos SAFE, poderá ajudar a aumentar a produção europeia de intercetores antimíssil.

Bruxelas e Kiev estão também a desenvolver o Freyja, um sistema europeu de defesa contra mísseis balísticos que pretende reduzir a dependência dos intercetores norte-americanos Patriot.