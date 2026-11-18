A cidade do Porto vai ligar as tradicionais luzes de Natal a 28 de novembro, novamente numa parceria entre a Câmara Municipal e a Associação dos Comerciantes da cidade. Este ano, a comparticipação financeira máxima da autarquia ascende a 765 mil euros.

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A inauguração das luzes e também da Árvore de Natal está agendada para 28 de novembro, às 18 horas, na Avenida dos Aliados. A autarquia promete um espetáculo que “combina música, dança, luz e pirotecnia”, com atuações de Áurea, Ricardo Ribeiro e da soprano Marina Pacheco.

A programa natalícia inclui vários outros espetáculos na mais conhecida avenida da cidade Invicta, com destaque para o mágico Mário Daniel (1 de dezembro) e para os concertos dos Napa (5 de dezembro), Luís Trigacheiro (6 de dezembro), Samuel Úria (12 de dezembro), Sétima Legião (13 de dezembro) ou Bárbara Tinoco (19 de dezembro).

Sem pista de gelo na Praça D. João I por causa da Acampada, a programação estende-se ao Largo do Amor de Perdição, onde estão instaladas a Casa do Pai Natal e uma Rádio de Natal, com música alusiva à época; e à Rotunda da Boavista, que até 10 de janeiro terá uma “Praça da Fantasia” com pista e rampa de gelo, carrosséis, comboio de Natal e bancas de artesanato e produtos regionais.

Segundo a informação divulgada esta quarta-feira pela autarquia liderada por Pedro Duarte, a 20 de dezembro realiza-se ainda a tradicional Corrida de São Silvestre, que integra o calendário festivo da cidade.