O interesse dos bancos no mercado voluntário de carbono ainda não é suficiente para assegurar o financiamento dos projetos. É preciso avaliar as receitas futuras e os riscos que podem comprometer os resultados ambientais, explicou Nina Jorge, da Caixa de Crédito Agrícola de Mafra durante o Fórum CarbonWise, organizado pelo ITGest Group no Instituto Superior de Agronomia (ISA), em Lisboa. Alguns projetos já reúnem condições para obter crédito, mas outros não oferecem garantias suficientes, apontou ainda a responsável.

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O encontro acontece para marcar o lançamento da plataforma CarbonWise, um projeto integrado na Agenda Mobilizadora CircularTech em Portugal, focada na transição para a neutralidade carbónica e no desenvolvimento de uma fileira económica em torno do carbono. “Aquilo que procurámos fazer foi encontrar um orquestrador, uma plataforma, que ao longo desta cadeia de valor – que é longa – permitisse tratar este ativo, que é um ativo de carbono. É um ativo económico, mas também tem que ser um ativo ambiental”, enquadrou Tiago Braga, CEO do ITGest Group, no arranque da conferência.

No evento juntaram-se ainda investigadores, responsáveis públicos, empresas e representantes do setor financeiro numa altura em que Portugal começa a consolidar as regras do Mercado Voluntário de Carbono. Estão aprovadas três metodologias para avaliar as iniciativas: para novas florestações, reflorestação e gestão florestal melhorada. Nuno Sequeira, vogal do conselho diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), destacou a importância desta última num país de propriedade fragmentada e com dificuldades de gestão ativa da floresta. A remuneração pode vir a abranger a preservação e melhoria das áreas existentes, além da criação de novas, apontou.

No entanto, demonstrar que o carbono foi capturado é apenas uma parte do trabalho. Há também que avaliar durante quanto tempo ficará armazenado, sobretudo perante a ameaça de incêndios. “Não se pode garantir à partida que os créditos se vão manter até ao final do projeto”, reconheceu Francisco Rego, professor do ISA. Ainda assim, a gestão florestal pode reduzir esse risco e contribuir para a permanência do carbono, o que pode justificar uma valorização económica.

A própria quantificação exige cruzar medições no terreno com inventários florestais, deteção remota e modelos de estimativa. Leónia Nunes, professora do ISA, sublinhou que os dados recolhidos no local continuam a ser indispensáveis para validar os resultados dos satélites e de outras tecnologias. A capacidade de observar a floresta à distância não elimina, por isso, a necessidade de trabalho no terreno, mas ajuda muito neste processo que é, por natureza, complexo.

Nos solos, que também são reservatórios fundamentais de carbono, as dificuldades passam por acompanhar a evolução das quantidades armazenadas em grandes extensões. Tomás Figueiredo, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, defendeu maior atenção à conservação destes reservatórios, lembrando que recuperar o carbono perdido pode demorar muito tempo. A incerteza na medição e no tempo de permanência do carbono capturado acaba por pesar no valor atribuído aos créditos e na disponibilidade de financiamento.

Credibilidade também se constrói junto dos compradores

Para Duarte Cordeiro, antigo ministro do Ambiente e atual presidente do Conselho Consultivo do BCSD Portugal, o mercado português precisa de maior articulação com metodologias internacionais reconhecidas para ganhar escala e atrair compradores. Na sua perspetiva, o rigor científico tem de ser acompanhado pelo reconhecimento de quem compra. Defendeu ainda o estímulo à procura, admitindo que o Estado possa ajudar a dinamizá-la através da aquisição de créditos. “Precisamos de economia para proteger a floresta”, sublinhou, em resposta a uma questão sobre a importância de garantir remuneração de serviços prestados pelas florestas.

Tenho mais desconfiança de projetos exclusivamente de créditos de carbono, porque ficamos expostos a preços de créditos de carbono mais especulativos, que não só têm menos compradores, como as receitas podem falhar Duarte Cordeiro Presidente do Conselho Consultivo do BCSD Portugal

A possibilidade de remunerar os serviços ambientais interessa também às autarquias, confirmou Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, que defendeu que sejam encarados como investimentos, e não apenas como custos, abrindo caminho a novas formas de financiar a conservação e a gestão do território. “O valor da natureza é muito maior do que o valor que nós conseguimos contabilizar”, afirmou. Uma árvore urbana, lembrou, oferece sombra, reduz a temperatura e favorece a biodiversidade, e é preciso que os municípios olhem também para esses contributos. A autarca propôs ainda a participação de Coimbra num projeto-piloto da CarbonWise para a captura e sequestro de carbono. “Estamos disponíveis para participar”, sublinhou a antiga ministra da Coesão Territorial.

A natureza tem valor ambiental, tem valor social, tem valor económico. A verdade é que se não tiver valor económico, depois temos muita dificuldade em justificar investimentos ou até trazer investidores para o território Ana Abrunhosa Presidente da Câmara Municipal de Coimbra

Foi neste contexto que o ITGest Group apresentou a segunda fase da plataforma CarbonWise, que tem como objetivo central reunir informação, metodologias, monitorização e mecanismos de transação de créditos. A aproximação entre proprietários, promotores, certificadores e compradores recorre também à tecnologia blockchain para assegurar a rastreabilidade das operações. Segundo Tiago Braga, o projeto envolve dez instituições e um investimento da ordem dos 8,3 milhões de euros, e conta com parceiros da academia para assegurar a robustez científica do projeto. “Era um desafio tecnológico, mas tinha que estar suportado naquilo que é o saber”, apontou.

A rastreabilidade não deve, porém, ser confundida com uma garantia sobre o benefício ambiental. Joana Pereira, professora da NOVA IMS, alertou que “um crédito de carbono de má qualidade será sempre um crédito de carbono de má qualidade mesmo que ele esteja na blockchain”. O registo digital permite seguir as transações e combater a dupla contagem, mas não dispensa metodologias cientificamente sólidas nem a verificação independente dos resultados. E é aí que a CarbonWise quer marcar a diferença. “Isto é apenas um passo de uma estratégia que temos para esta ferramenta em torno do carbono”, acrescentou Tiago Braga.

Uma plataforma com esta ambição não pode ser um projeto one-shot. Isto obriga a que o trabalho continue a ser desenvolvido Tiago Braga CEO do ITGest Group

Miguel Castro Neto, diretor da NOVA IMS, apontou outra fragilidade na informação que alimenta estes sistemas: a dependência excessiva de dados declarados pelos próprios utilizadores. Uma maior interoperabilidade com bases de dados públicas poderia, segundo o responsável, facilitar a participação dos proprietários e reforçar a confiança nos resultados. “Seria muito importante”, rematou.