A Câmara de Castelo Branco estabeleceu uma parceria com a Administração dos Portos de Lisboa Setúbal e Sesimbra (APL/APS) para a criação do projeto de um porto seco no concelho.

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Segundo o município de Castelo Branco, o acordo estratégico foi recentemente assinado e formalizado com o presidente do Conselho de Administração destas entidades portuárias, Vítor Caldeirinha, depois de já ter garantida uma parceria semelhante com a gestão do Porto de Cabedelo, no estado brasileiro de Paraíba.

“Ter estes parceiros garantidos é fundamental, porque dá confiança aos investidores. Mostra que Castelo Branco não está isolado no interior, está a fazer o seu caminho nesta ambição de criar uma Área de Localização Empresarial, que nos ligará às grandes rotas do comércio internacional, com condições de excelência para atrair investimento produtivo e industrial”, afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco.

É um projeto mesmo para avançar no terreno, para fixar empresas, gerar emprego qualificado e reter talento na região. Leopoldo Rodrigues Presidente da Câmera Municipal de Castelo Branco

Leopoldo Rodrigues reforçou a vontade e o interesse do município em instalar no concelho uma das seis novas áreas de localização empresarial previstas no âmbito do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

O Governo anunciou em maio a intenção de criar seis Grandes Áreas Empresariais (GAE) no país, duas na região Norte, duas no Centro e duas no Sul, sendo que em cada uma destas regiões uma GAE ficará situada no Interior.

Face à disponibilidade do Governo, o presidente da Câmara de Castelo Branco fez uma manifestação de interesse para que uma destas GAE fique situada no concelho de Castelo Branco.

O autarca realçou que a criação de um porto seco em Castelo Branco é uma prioridade firme do executivo.

“É um projeto mesmo para avançar no terreno, para fixar empresas, gerar emprego qualificado e reter talento na região”, vincou.