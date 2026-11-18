A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros, da APS, anunciou o curso “Transformar reclamações em inteligência de negócio – reclamações e resolução de conflitos no setor segurador”, que se irá realizar no dia 25 de novembro, das 14h30 às 17h30, na sede da APS.

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A formação pretende explorar a gestão de reclamações e a resolução de conflitos, cruzando a “experiência do CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros com a perspetiva arbitral”, explica a APS. O objetivo passa por demonstrar como a análise das reclamações e dos conflitos pode contribuir para prevenir situações semelhantes no futuro, identificar oportunidades de melhoria nos processos internos e promover uma relação mais transparente e equilibrada entre seguradoras e segurados.

A formação será lecionada por Rute Santos, Diretora-Geral do CIMPAS – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros, e Luís Silveira Rodrigues, Juiz Árbitro do CIMPAS. Destina-se a profissionais de direção, gestão e especialistas das áreas de sinistros, jurídica, compliance, reclamações, distribuição, mediação, risco, auditoria, produto e operações do setor segurador.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e informações adicionais estão disponíveis no site da APS. Para aceder, clique aqui.