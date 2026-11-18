A habitação tem aquecido o debate político e também fará parte da especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Com o Presidente da República a apelar ao diálogo entre partidos e o Governo a mostrar, no seu entender, disponibilidade e abertura para negociar, as forças políticas com assento parlamentar incluíram entre as mais de 2.800 iniciativas um conjunto de medidas sobre esta matérias.

Há propostas novas que têm sido dadas a conhecer nas últimas semanas, mas também alterações às medidas que o Governo já tem em vigor, como a garantia pública na primeira casa e…