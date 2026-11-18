Comissão de amortização antecipada, IMT e rendas moderadas: as propostas dos partidos para a habitaçãopremium
Muitas das propostas para a habitação já são conhecidas, mas os partidos voltam a insistir na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).
A habitação tem aquecido o debate político e também fará parte da especialidade das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). Com o Presidente da República a apelar ao diálogo entre partidos e o Governo a mostrar, no seu entender, disponibilidade e abertura para negociar, as forças políticas com assento parlamentar incluíram entre as mais de 2.800 iniciativas um conjunto de medidas sobre esta matérias.
Há propostas novas que têm sido dadas a conhecer nas últimas semanas, mas também alterações às medidas que o Governo já tem em vigor, como a garantia pública na primeira casa e…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Comissão de amortização antecipada, IMT e rendas moderadas: as propostas dos partidos para a habitação
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários