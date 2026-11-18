Como podem as cidades reduzir as emissões sem comprometer a mobilidade, a competitividade e a qualidade de vida dos cidadãos? Esta é a questão central do encontro «Descarbonização das Cidades: Que Políticas Públicas Funcionam? – Apresentação de Conclusões», que decorre, online, no dia 26 de novembro, entre as 9h30 e as 11h30.

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A iniciativa, promovida pela Fundação Repsol e pela NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE), inclui a apresentação das conclusões de um Policy Brief dedicado ao transporte urbano e à identificação das políticas públicas com maior potencial de impacto.

Com base na análise de evidência internacional e da realidade nacional, o estudo reúne recomendações dirigidas a decisores públicos, empresas e outros agentes do setor da mobilidade, contribuindo para a reflexão sobre medidas que conciliem a descarbonização das cidades com uma mobilidade mais sustentável, acessível e competitiva.

O encontro online contará com as mensagens e contributos de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Oliveira, Dean da NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE), e Vera Vicente, administradora-delegada da Repsol Portuguesa, entre outros representantes da academia e dos setores público e empresarial.

Os interessados em participar podem inscrever-se aqui.

Programa

9h30 Sessão de Abertura

Pedro Oliveira, Dean da NOVA School of Business and Economics (NOVA

SBE)

Vera Vicente, Administradora-Delegada da Repsol Portuguesa

9h40 Mensagem institucional

Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação

9h50 “Descarbonização das cidades: que políticas públicas funcionam?”

António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

10h20 Mesa: “Descarbonização Urbana: desafios e oportunidades”

António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

Rui Lopo, Presidente do Conselho de Administração da Carris

Pedro Lazarino, Vice-Presidente da Associação Automóvel de Portugal (ACAP)

Armando Oliveira, Secretário-Geral da Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (EPCOL)

Moderadora: Antonieta Cunha e Sá, Professora Catedrática na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)

11h15 Encerramento

António Calçada, Diretor Geral e Vice-Presidente da Fundação Repsol

Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa