BRANDS' ECO Como podemos reduzir as emissões das cidades sem comprometer a qualidade de vida dos cidadãos?
O evento "Descarbonização das Cidades: Que Políticas Públicas Funcionam?" realiza-se online, a 26 de novembro, com uma mensagem de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação.
Como podem as cidades reduzir as emissões sem comprometer a mobilidade, a competitividade e a qualidade de vida dos cidadãos? Esta é a questão central do encontro «Descarbonização das Cidades: Que Políticas Públicas Funcionam? – Apresentação de Conclusões», que decorre, online, no dia 26 de novembro, entre as 9h30 e as 11h30.
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A iniciativa, promovida pela Fundação Repsol e pela NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE), inclui a apresentação das conclusões de um Policy Brief dedicado ao transporte urbano e à identificação das políticas públicas com maior potencial de impacto.
Com base na análise de evidência internacional e da realidade nacional, o estudo reúne recomendações dirigidas a decisores públicos, empresas e outros agentes do setor da mobilidade, contribuindo para a reflexão sobre medidas que conciliem a descarbonização das cidades com uma mobilidade mais sustentável, acessível e competitiva.
O encontro online contará com as mensagens e contributos de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Oliveira, Dean da NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE), e Vera Vicente, administradora-delegada da Repsol Portuguesa, entre outros representantes da academia e dos setores público e empresarial.
Os interessados em participar podem inscrever-se aqui.
Programa
9h30 Sessão de Abertura
Pedro Oliveira, Dean da NOVA School of Business and Economics (NOVA
SBE)
Vera Vicente, Administradora-Delegada da Repsol Portuguesa
9h40 Mensagem institucional
Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação
9h50 “Descarbonização das cidades: que políticas públicas funcionam?”
António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)
10h20 Mesa: “Descarbonização Urbana: desafios e oportunidades”
António Nogueira Leite, Professor Catedrático na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)
Rui Lopo, Presidente do Conselho de Administração da Carris
Pedro Lazarino, Vice-Presidente da Associação Automóvel de Portugal (ACAP)
Armando Oliveira, Secretário-Geral da Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (EPCOL)
Moderadora: Antonieta Cunha e Sá, Professora Catedrática na NOVA School of Business and Economics (NOVA SBE)
11h15 Encerramento
António Calçada, Diretor Geral e Vice-Presidente da Fundação Repsol
Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
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