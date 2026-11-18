O grupo Mota-Engil teve um lucro recorde de 115 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa uma subida de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa de construção teve um resultado histórico entre janeiro e setembro por ter assinado contratos relevantes na América Latina e África.

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O volume de negócios da Mota-Engil cresceu 9%, em termos homólogos, para 4.478 milhões de euros e o lucro operacional (EBITDA) subiu a dois dígitos (+12%) até aos 770 milhões de euros, de acordo com o trading update enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No que diz respeito à rentabilidade, destaque ainda para a margem de EBITDA de 29%. Segundo a Mota-Engil, a estabilidade deste parâmetro financeiro resulta de “uma crescente diversificação de atividades, com o segmento de contract mining [perfuração e escavação em minas] a ganhar expressão com 636 milhões de euros de faturação até setembro”.

A faturação da empresa liderada por Carlos Mota Santos em África subiu 11% e na América Latina ainda mais (15%), devido aos mercados brasileiro e mexicano, que compensaram a queda de 8% na Europa. Aliás, no continente africano a Mota-Engil espera alcançar um volume de negócios de cerca de mil milhões de euros anuais até 2029 com os 11 contratos que tem carteira.

O mercado europeu, cujo volume de negócios se fixou nos 307 milhões de euros, caiu devido ao “o contínuo atraso na entrega dos locais das obras, dos procedimentos de adjudicação e da licitação de projetos em Portugal, enquanto a margem EBITDA permaneceu estável em 8%”, segundo o relatório publicado esta noite pelo regulador dos mercados.

Melhor ano de sempre em contratos de infraestruturas

A Mota-Engil assinala que está a caminho de terminar um ano que, com a adjudicação de contratos importantes de infraestruturas em países como Angola, Brasil, México e Nigéria, será o de “maior sucesso comercial na história do grupo com 8,6 mil milhões de euros angariados”, o que supera o máximo anterior de oito mil milhões de euros de 2024.

Em causa estão projetos como o Tren Maya, Linhas de Monterrey e Querétaro no México, Kano-Maradi na Nigéria, o troço Zenza do Itombe – Cacuso em Angola, bem como o Corredor do Lobito, que terá expansão para a República Democrática do Congo e Zâmbia, bem como o primeiro troço da rede de Alta Velocidade em Portugal, entre Porto e Oiã.

Entre janeiro e setembro, os contratos adjudicados atingiram um máximo histórico na carteira de encomendas, até aos 19,7 mil milhões de euros, sendo que este valor não inclui os contratos anunciados esta semana no México e Colômbia, que totalizam 1,2 mil milhões de euros.

Perante estes resultados financeiros, o grupo Mota-Engil manteve o guidance para 2026, estabelecido para o primeiro de cinco anos do plano estratégico, que estima nove mil milhões de euros de faturação em 2030. Ou seja, espera um aumento na faturação anual entre os 10% e os 15% e uma margem líquida de 3%.