Portugal irá contribuir com um milhão de euros para o fundo dirigido à adaptação às alterações climáticas que foi criado no âmbito das Cimeiras do Clima das Nações Unidas. Em paralelo, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, avançou que a mesma quantia será entregue como auxílio à Ucrânia.

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“Anunciamos hoje, aqui na COP31, um compromisso adicional de 3,2 milhões de euros, dos quais um milhão para o Fundo de Adaptação e um milhão destinados a solidariedade com a Ucrânia para o setor energético“, destacou a ministra, no discurso que fez esta manhã, perante o plenário, na 31.ª Conferência das Partes das Nações Unidas (COP31).

Além das quantias em destaque, à margem, a responsável da tutela explicou que dirigiu um milhão de euros ao programa Clean Energy Transition, da Agência Internacional de Energia, e 200 milhões para trust funds das Nações Unidas, destinados a financiar a participação e atividades de países em desenvolvimento em eventos desta organização. No caso de Portugal, os fundos são dirigidos em particular a apoiar os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).

Já em 2026, Portugal investiu 3,7 milhões de euros em fundos internacionais de ação climática, indicou a governante, no mesmo discurso.

No âmbito da cimeira do clima, Portugal irá atribuir “particular importância” às negociações sobre o Mecanismo para uma Transição Justa, “garantindo que a ação climática promove a coesão social e não deixa ninguém para trás”, indicou Maria da Graça Carvalho, no mesmo discurso. A ministra portuguesa ficará responsável por esta pasta no âmbito das negociações.

“Portugal continua firmemente empenhado em prosseguir uma ação climática ambiciosa e em contribuir, com medidas concretas, para o esforço coletivo que este desafio exige”, concluiu.