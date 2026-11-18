O PS conseguiu ver aprovada esta quarta-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 que elimina definitivamente a comissão de amortização antecipada nos contratos de crédito à habitação com taxa variável. Antes, o Parlamento tinha dado luz verde a uma iniciativa semelhante do PSD/CDS, mas mais limitada a nível temporal, uma vez que apenas suspendia a cobrança dessa comissão durante o ano de 2027.

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Assim, a proposta do PS determina a eliminação, “a título permanente, a comissão de reembolso antecipado, parcial ou total, nos contratos de crédito à habitação durante os períodos em que vigore uma taxa de juro variável, incluindo os contratos a taxa mista nesse período”, de acordo com a nota justificativa anexa à proposta dos socialistas.

A suspensão desta comissão foi introduzida em 2022, pelo Governo do PS, através do Decreto-Lei n.º 80-A/2022, de 25 de novembro, como resposta à subida das taxas de juro, e foi sucessivamente prorrogada até 31 de dezembro de 2025, a última vez por iniciativa do grupo parlamentar do PS. Desde 1 de janeiro de 2026, as instituições de crédito voltaram a poder cobrar uma comissão até 0,5% do capital reembolsado nos contratos a taxa variável.

Na nota justificativa, os socialistas defendem que “a eliminação desta comissão reforça a mobilidade dos consumidores e a concorrência entre instituições de crédito, permitindo amortizar ou transferir o crédito sem um encargo que desincentive essa decisão, em linha com recomendações da Autoridade da Concorrência”.

“Ressalvam-se apenas os encargos exigidos por terceiros, como os devidos a conservatórias e cartórios notariais, ou de natureza fiscal, mediante justificação documental ao consumidor”, de acordo com a mesma proposta.

Antes, os deputados tinham aprovado uma proposta do PSD/CDS que suspende, durante todo o próximo ano, a comissão cobrada pelos bancos quando os clientes amortizam ou transferem antecipadamente créditos à habitação com taxa variável.

A iniciativa, que obteve luz verde apenas com a abstenção da IL e o voto favorável de todas as restantes bancadas, impede as instituições de crédito de cobrarem, até 31 de dezembro de 2027, a comissão de reembolso antecipado, total ou parcial, nos empréstimos à habitação sujeitos a taxa variável.

Na prática, a medida permite a uma família usar poupanças para reduzir o capital em dívida ou transferir o empréstimo para outro banco sem suportar aquela comissão. Nos contratos de taxa mista, a isenção aplica-se apenas enquanto vigorar a componente de taxa variável. Ficam de fora os créditos inteiramente a taxa fixa e os períodos de taxa fixa dos contratos mistos.

PSD e CDS justificam a nova suspensão com a necessidade de reforçar a margem de negociação dos mutuários e facilitar a transferência de crédito entre bancos, aumentando a concorrência no setor. Na nota justificativa, as bancadas lembram que a medida tem sido defendida pelo Banco de Portugal e recomendada pela Autoridade da Concorrência, precisamente por promover a mobilidade dos clientes.