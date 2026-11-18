A indústria portuguesa intensiva em energia poderá enfrentar um sobrecusto de 1,1 mil milhões de euros em 2027 com a eletricidade e o gás natural, caso os consumos se mantenham e toda a energia seja adquirida aos preços a prazo registados a 6 de novembro, antecipa a Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica (APIGCEE) ao Jornal de Negócios. Perante este agravamento, a associação dos grandes consumidores industriais de energia pede ao Governo uma resposta urgente para travar a escalada da fatura energética.

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Dos 1.100 milhões de euros calculados, 510 milhões correspondem à eletricidade e 590 milhões ao gás natural. A estimativa abrange as atividades industriais consideradas no cálculo, incluindo empresas que não são associadas da APIGCEE. Já este ano, a associação estima um sobrecusto de cerca de 900 milhões de euros. Os preços da energia registam um forte aumento devido à guerra no Médio Oriente. A 6 de novembro, o contrato de eletricidade para entrega em 2027 estava cotado a cerca de 121 euros por megawatt-hora (MWh), praticamente o dobro dos 61 euros a que se negociava o fornecimento para 2026 um ano antes. No gás natural, o contrato anual rondava 69 euros por MWh, contra 27 euros em fevereiro.

Segundo adianta Nuno Santos, presidente da associação, as empresas enfrentam um dilema: contratar já a energia a preços elevados ou aguardar por uma descida que pode não acontecer. “Nada garante que os preços baixem; na verdade, nada impede que a situação atual se agrave“, alerta o responsável ao Negócios, sem quantificar a percentagem das necessidades energéticas já contratada para 2027.