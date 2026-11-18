A eliminação de postos de trabalho não afetou a operação portuguesa do grupo publicitário Dentsu. O processo iniciou-se em agosto de 2025.

O grupo publicitário japonês Dentsu concluiu antes do previsto o corte de cerca de 3.400 postos de trabalho, aproximadamente 8% da sua força de trabalho internacional. A empresa contava terminar o processo até ao final do ano fiscal de 2027, noticia a Best Media Info.

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O plano foi anunciado em agosto de 2025, e até ao final do primeiro semestre deste ano a Dentsu já tinha concretizado 88% dos cortes. A apresentação de resultados dos primeiros nove meses, divulgada esta segunda-feira, confirma que as cerca de 400 saídas que faltavam estão concluídas.

Os cortes atingiram sobretudo a sede e as funções de back-office, e fazem parte de uma reorganização mais ampla. Essa reorganização inclui a otimização da sede global, a reestruturação das operações na região EMEA e a simplificação das estruturas de gestão regionais e dos mercados.

Segundo a Dentsu, as medidas de reestruturação previstas para este ano estão a decorrer conforme o planeado. Vão custar cerca de 26 mil milhões de ienes (147,9 milhões de euros) e deverão gerar poupanças anuais de cerca de 42 mil milhões de ienes (quase 239 milhões de euros). No plano de médio prazo atualizado em agosto, o grupo pondera eliminar até 160 unidades internacionais até 2028.

Ao mesmo tempo, a empresa cortou em três mil milhões de ienes (cerca de 17 milhões de euros) o investimento previsto em capacidades internas para este ano, que passa de cerca de 14 mil milhões (79,7 milhões de euros) para 11 mil milhões de ienes (62,6 milhões de euros). Até setembro, o grupo tinha investido cerca de sete mil milhões de ienes (39,8 milhões de euros), sobretudo em serviços de media e em inteligência artificial, dados e tecnologia.

A Dentsu Creative Iberia não foi afetada pelos cortes. “Quando se fala em saídas globais da Dentsu por via da reestruturação, não está a afetar a Ibéria e, em concreto, Portugal”, afirmou ao +M, no início de setembro, Patrick Stilwell, managing director da operação local. Lourenço Thomaz, chief creative officer (CCO) da Dentsu Ibéria, também garantiu que “haverá zero saída de pessoas” em resultado desta reestruturação global e que a agência “está bem e não vai fechar”.

Em Portugal, cerca de dez pessoas saíram da agência no início do ano, quando esta perdeu a conta da Meo para o grupo WPP, saídas que a empresa atribui à dinâmica do mercado e não a diretivas internacionais. A Dentsu Creative Ibéria tem perto de 500 colaboradores, cerca de 70 dos quais em Portugal.

Resultados até setembro

No terceiro trimestre, entre julho e setembro, as receitas líquidas da Dentsu caíram 1,8%, para 284,1 mil milhões de ienes (cerca de 1,62 mil milhões de euros). Em termos orgânicos, a queda foi de 3,7%, contra um crescimento de 1,4% no mesmo período de 2025. A margem operacional subjacente desceu de 15% para 10,5%. Perante este desempenho, o grupo japonês reviu em baixa as previsões para 2026 e espera agora uma queda orgânica de cerca de 1% no conjunto do ano. Até aqui, previa um crescimento entre 0% e 1%.

O Japão, até agora o motor do grupo, recuou 2,4% em termos orgânicos no trimestre. Nas Américas, a queda foi de 6,5%. A região EMEA registou a maior quebra, de 7,1%. A única região a crescer foi a Ásia-Pacífico, no valor de 10,3%.

“Na região EMEA, tal como nas Américas, perdemos um grande cliente [presumivelmente a Microsoft], pelo que a recuperação vai demorar algum tempo, mas o impacto não foi tão grande como nas Américas. Também estamos a conquistar clientes na região, pelo que a recuperação não deverá demorar tanto”, afirmou Takeshi Sano, presidente e CEO global da Dentsu, na call com investidores de segunda-feira, 16 de novembro.

Nos primeiros nove meses do ano, as receitas aumentaram 5,3% para os 1.067,6 mil milhões de ienes japoneses (6,1 mil milhões de euros), com as receitas líquidas a subirem 1,9% para os 867 mil milhões de ienes (4,96 mil milhões de euros). A região Europa, Médio Oriente e África (EMEA) registou uma quebra orgânica de 2,6%, com Espanha e Polónia a destacarem-se pelo crescimento orgânico igual ou superior a 5%.

O lucro atribuível aos acionistas foi 53 mil milhões de ienes (cerca de 303 milhões de euros), contra um prejuízo de 61,5 mil milhões de ienes (cerca de 352 milhões de euros) no mesmo período de 2025. Excluindo efeitos extraordinários, o lucro líquido ajustado caiu 5%, para 53,7 mil milhões de ienes (cerca de 307 milhões de euros).

Em 2025, a Dentsu registou um prejuízo recorde de 327,6 mil milhões de ienes, cerca de 1,8 mil milhões de euros. Seguiram-se várias mudanças na hierarquia do grupo, entre elas a saída do português André Freire de Andrade da liderança da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).