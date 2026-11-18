O ministro da Economia e da Coesão Territorial indicou esta terça-feira que o Governo pretende avançar com a redução da derrama estadual ainda nesta legislatura, uma medida que terá de ser implementada de forma gradual devido ao impacto nas receitas fiscais.

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“A derrama estadual tem os anos contados”, afirmou Manuel Castro Almeida durante a apresentação do estudo “Portugal Exportador: caminhos para o crescimento”, da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

O governante explicou que a redução deste imposto será um passo seguinte à descida do IRC, que o Governo está a implementar.