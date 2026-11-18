“Derrama estadual tem os anos contados”, anuncia ministro da Economia
O Governo pretende avançar com a redução da derrama estadual ainda nesta legislatura, confirmou o ministro da Economia, depois de Miranda Sarmento ter sinalizado abertura para "olhar" para o assunto.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial indicou esta terça-feira que o Governo pretende avançar com a redução da derrama estadual ainda nesta legislatura, uma medida que terá de ser implementada de forma gradual devido ao impacto nas receitas fiscais.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“A derrama estadual tem os anos contados”, afirmou Manuel Castro Almeida durante a apresentação do estudo “Portugal Exportador: caminhos para o crescimento”, da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).
O governante explicou que a redução deste imposto será um passo seguinte à descida do IRC, que o Governo está a implementar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
“Derrama estadual tem os anos contados”, anuncia ministro da Economia
{{ noCommentsLabel }}