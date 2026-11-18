A Sonae SON 0,86% teve lucros de 245 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2026, o que representa um aumento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho dos negócios do retalho fez com que a dona da cadeia de supermercados Continente reportasse esta quarta-feira uma faturação de 8,7 mil milhões de euros, mais 6,7% em termos homólogos.

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A evolução no resultado líquido atribuível aos acionistas “reflete a aceleração do crescimento dos negócios nacionais e internacionais, a solidez financeira e os ganhos de eficiência, que permitiram mitigar os efeitos da inflação nos custos”, de acordo com a informação transmitida no relatório financeiro publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subjacente, isto é, sem gastos extraordinários, melhorou 12,3%, para 882 milhões de euros, “traduzindo o contributo positivo de todo o portefólio de retalho, com aumento de vendas e ganhos de eficiência operacional”, segundo o conglomerado liderado por Cláudia Azevedo, que vai deixar de ser CEO e passar o testemunho a João Dolores.

A propósito deste tema, na mensagem divulgada com o relatório, Cláudia Azevedo deixou também uma palavra de confiança no sucessor: “Tendo trabalhado de perto com o João ao longo dos últimos oito anos, tenho plena confiança na sua liderança e na sua capacidade para conduzir a Sonae na próxima etapa do seu crescimento”.

Ao nível do negócio, a ainda CEO da Sonae e futura chairman destacou a MC, a marca que inclui os hipermercados e a insígnia Wells, porque o “o negócio de retalho alimentar apresentou um desempenho de excelência, alcançando um crescimento notável de 4,6% das vendas numa base comparável (LfL), num contexto de normalização do mercado e de intensa concorrência, continuando a ganhar quota de mercado”. “A rentabilidade manteve-se sólida, apesar do aumento dos custos de energia e combustíveis”, referiu, no documento publicado pela CMVM.

"Mantivemo-nos focados na execução das nossas estratégias, no reforço das nossas posições competitivas e na criação de valor sustentável de longo prazo, promovendo simultaneamente a colaboração entre negócios e tirando partido da inovação e da inteligência artificial para aumentar a eficiência e apoiar o crescimento futuro.” Cláudia Azevedo CEO da Sonae

Já a margem de EBITDA cresceu 0,5 pontos percentuais para 10,1%. Para o lucro operacional contribuiu também a “melhoria da rentabilidade operacional e um maior contributo dos negócios consolidados pelo método de equivalência patrimonial, com destaque para a Nos”. O contributo da operadora de telecomunicações para as contas consolidadas da Sonae, pelo método de equivalência patrimonial, foi de 79 milhões de euros.

Nos últimos 12 meses, o investimento do grupo retalhista aumentou 6%, para 637 milhões de euros, enquanto a dívida líquida consolidada estava nos 1,6 mil milhões de euros no final de setembro, menos 203 milhões do que na mesma altura do ano passado.

Como evoluíram as contas nos diferentes negócios?

Alimentar da MC (Continente, Continente Bom Dia…) – Volume de negócios de 5,5 milhões de euros (+6,2%)

da MC (Continente, Continente Bom Dia…) – Volume de negócios de 5,5 milhões de euros (+6,2%) Saúde e beleza da MC – Volume de negócios de 1.401 milhões de euros (+12,7%)

da MC – Volume de negócios de 1.401 milhões de euros (+12,7%) Produtos e cuidados para animais de estimação da Musti – Volume de negócios de 427 milhões de euros (+15,8%)

da Musti – Volume de negócios de 427 milhões de euros (+15,8%) Eletrónica da Worten – Volume de negócios de 1.077 milhões de euros (+6,4%)

da Worten – Volume de negócios de 1.077 milhões de euros (+6,4%) Imobiliário da Sonae Sierra – NAV – Net Asset Value de 1,3 mil milhões de euros (+111)

Notícia atualizada às 17h41 com mais informação