A criação de uma rede de ecopistas no Alentejo Central e a construção da Rota Equestre a Norte — que vai ligar os concelhos de Celorico de Basto, Baião e Mondim de Basto — estão entre os 13 projetos turísticos que vão beneficiar de um total de 5,54 milhões de euros em apoios a fundo perdido do Turismo de Portugal.

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Os projetos representam um investimento global de cerca de oito milhões de euros e estão distribuídos pelas regiões Norte, Centro e Alentejo e Ribatejo, no âmbito do programa Crescer com o Turismo.

Lançado em fevereiro de 2025, este programa dispõe de uma dotação de 30 milhões de euros destinada a financiar, a fundo perdido, iniciativas de valorização do património, qualificação da oferta turística e desenvolvimento de novas experiências ligadas aos territórios.

As iniciativas agora apoiadas abrangem áreas que vão desde o turismo vitivinícola, cultural e patrimonial, científico, de natureza e até equestre.

O Norte concentra a maior fatia do financiamento, com seis projetos que são apoiados, no conjunto, com aproximadamente 2,49 milhões de euros. Segue-se a região Centro, que reúne cinco iniciativas que vão custar 2,3 milhões de euros e passam a contar com um apoio de 1,37 milhões de euros do Turismo de Portugal. Alentejo e Ribatejo têm dois projetos apoiados em 1,67 milhões de euros, e

Numa análise por projeto, é a Rede de Ecopistas do Alentejo Central – Grande Rota do Montado, da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alentejo Central que implica o maior investimento: 1,52 milhões de euros, dos quais 1,28 milhões são assegurados pelo Turismo de Portugal.

Segue-se a Rota Equestre a Norte, que envolve os municípios de Celorico de Basto, Baião e Mondim de Basto, que vai custar 1,07 milhões de euros e conta com um apoio de 843 mil euros.

Segundo Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, “a continuidade do Programa Crescer com o Turismo evidencia a sua importância na concretização de projetos que valorizam os territórios, qualificam a oferta turística e potenciam a diversidade de experiências disponíveis em Portugal, contribuindo para um desenvolvimento turístico mais equilibrado e sustentável”.

Conheça os 13 projetos turísticos

Norte (2,49 milhões de euros de apoio):

Rota Equestre a Norte (Celorico de Basto, Baião e Mondim de Basto): recebe apoio de 843,4 mil euros para um investimento de 1,07 milhões de euros.

Requalificação do Parque de Campismo do Merujal (Arouca): conta com 400 mil euros de apoio para um investimento de cerca de 632,4 mil euros.

Centro Ibérico de Tiro Desportivo (Mogadouro): beneficia de 400 mil euros para um investimento de cerca de 557 mil euros.

Douro Vitivinícola – Os 5 Sentidos do Vale da Talha (Peso da Régua): recebe 400 mil euros para um investimento de 500 mil euros.

Casa da Máscara Ibérica – Centro de Interpretação (Mogadouro): recebe 315,2 mil euros para um investimento de 394 mil euros.

Nós em Movimento – Passado e Futuro (Vila Flor): conta com 131,2 mil euros para um investimento de 164 mil euros.

Centro (1,37 milhões de euros de apoio):

Alto Côa Nature Experience – Praia Fluvial da Devesa (Sabugal): recebe 400 mil euros para um investimento de 1,09 milhões de euros.

Adaptação do Mosteiro do Santo Sepulcro (Penalva do Castelo): beneficia de 400 mil euros para um investimento de 526,7 mil euros.

Aldeias do Calcário em Estado Natural (Pombal): recebe 355,5 mil euros para um investimento de 444,4 mil euros.

Experiências Imersivas RV360.º & Marketing Territorial (Castro Daire): conta com 189,4 mil euros para um investimento de 216,7 mil euros.

Centro de Interpretação dos Polinizadores do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Porto de Mós): recebe 29,3 mil euros para um investimento de 48,9 mil euros.

Alentejo e Ribatejo (1,67 milhões de euros de apoio)