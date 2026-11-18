A valorização dos profissionais de saúde é um dos principais pontos de convergência entre os partidos, de acordo com as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), cujas votações arrancam esta quarta-feira. Porém, como é habitual, a receita para lá chegar difere.

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Nos dois maiores partidos da oposição, o PS quer facilitar o recrutamento de médicos especialistas com experiência profissional fora do SNS, através de regras relativas ao seu posicionamento remuneratório inicial, e avançar com um plano de atração e fixação de médicos, enquanto o Chega pretende isentar de IRS, durante o próximo ano, a remuneração do trabalho suplementar prestado pelos profissionais de saúde do SNS. Porém, as iniciativas para a saúde não se esgotam nestas. Entre as principais iniciativas propostas incluem-se:

PS: propõe que o Governo aprove, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, um plano de atração e fixação de médicos no SNS e no setor público. Quer ainda permitir que médicos especialistas com experiência profissional fora do SNS possam beneficiar de regras específicas de posicionamento remuneratório inicial, facilitando o recrutamento;

propõe que o Governo aprove, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, um plano de atração e fixação de médicos no SNS e no setor público. Quer ainda permitir que médicos especialistas com experiência profissional fora do SNS possam beneficiar de regras específicas de posicionamento remuneratório inicial, facilitando o recrutamento; Chega: defende a isenção de IRS sobre as remunerações do trabalho suplementar prestado pelos profissionais do SNS durante 2027. Propõe ainda criar um subsídio de risco e penosidade, reforçar a contratação por tempo indeterminado e regularizar situações remuneratórias dos enfermeiros;

defende a isenção de IRS sobre as remunerações do trabalho suplementar prestado pelos profissionais do SNS durante 2027. Propõe ainda criar um subsídio de risco e penosidade, reforçar a contratação por tempo indeterminado e regularizar situações remuneratórias dos enfermeiros; Iniciativa Liberal: pretende rever os incentivos à mobilidade geográfica dos profissionais de saúde, alargando-os a enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e outras carreiras com dificuldades de recrutamento ou retenção;

pretende rever os incentivos à mobilidade geográfica dos profissionais de saúde, alargando-os a enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e outras carreiras com dificuldades de recrutamento ou retenção; Livre: propõe que a experiência profissional adquirida no setor privado ou social seja considerada no ingresso nas carreiras especiais do SNS, aproximando as condições de recrutamento dos profissionais com diferentes percursos;

propõe que a experiência profissional adquirida no setor privado ou social seja considerada no ingresso nas carreiras especiais do SNS, aproximando as condições de recrutamento dos profissionais com diferentes percursos; PCP: propõe um regime facultativo de dedicação exclusiva, com uma majoração de 50% da remuneração base, para médicos e enfermeiros, extensível a outras profissões;

propõe um regime facultativo de dedicação exclusiva, com uma majoração de 50% da remuneração base, para médicos e enfermeiros, extensível a outras profissões; PAN : pretende que o Governo negoceie uma nova carreira dos técnicos superiores das áreas superiores de diagnóstico e terapêutica, de modo a garantir a “proteção” integral dos pontos acumulados para progressão na carreira, o aumento das posições iniciais e a revisão da tabela remuneratória.

: pretende que o Governo negoceie uma nova carreira dos técnicos superiores das áreas superiores de diagnóstico e terapêutica, de modo a garantir a “proteção” integral dos pontos acumulados para progressão na carreira, o aumento das posições iniciais e a revisão da tabela remuneratória. Bloco de Esquerda: quer aumentar em 20% todas as posições remuneratórias dos profissionais do SNS e criar um regime facultativo de dedicação exclusiva com uma majoração salarial de 40%, além de benefícios na progressão na carreira.

Contribuição extraordinária e investimentos

As iniciativas de alteração ao OE2027 apontam para diferenças relevantes entre os partidos sobre a organização da prestação de cuidados. Mas as iniciativas também visam o reforço de urgências ou a dedução de despesas de saúde.

O Chega, por exemplo, propõe aumentar de 15% para 20% a dedução das despesas de saúde no IRS, elevando o limite de mil para 1.500 euros, comparticipar a 100% os medicamentos de suplementação prescritos durante a gravidez e atualizar para 50 euros o valor do cheque de saúde oral. Defende ainda mecanismos de recurso a prestadores convencionados para assegurar consultas de saúde mental quando o SNS não consegue responder em tempo útil, querendo também o alargamento dos cheques psicólogo e nutricionista à população em geral.

Já o PS apresenta um conjunto de propostas para assegurar, em 2027, a continuidade dos investimentos previstos em equipamentos e infraestruturas do SNS em vários distritos, nomeadamente Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu. Os socialistas querem também rever os incentivos à dispensa de medicamentos genéricos pelas farmácias e pretendem reforçar o acesso à procriação medicamente assistida no SNS, melhorando os tempos de resposta aos tratamentos.

A Iniciativa Liberal quer rever e atualizar as tabelas de preços das convenções do SNS para consultas, cirurgias e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, defendendo ainda a eliminação das contribuições extraordinárias sobre a indústria farmacêutica e os fornecedores de dispositivos médicos.

O Livre, por sua vez, quer reforçar as exigências de transparência na contratação do Estado com prestadores privados, sociais e cooperativos, assim como um reforço da saúde digital no SNS, o Bloco de Esquerda propõe reforçar a capacidade própria do SNS na realização de exames e devolver à gestão pública os hospitais de Fafe e Serpa e o PCP também defende o reforço da gestão pública, propondo a eliminação das Unidades de Saúde Familiar de modelo C e a reversão para a esfera pública da gestão de várias unidades hospitalares.

Nota: O artigo do ECO baseia-se nas propostas de alteração disponibilizadas no site do Parlamento até ao dia 17 de novembro. Por vezes os partidos fazem substituições das iniciativas durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado, pelo que os diplomas ainda podem estar sujeitos a alterações.