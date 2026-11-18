“O ganho de escala não é um desígnio nacional”, mas se fosse poderia valer mais 1,7% ao Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a 4,87 mil milhões de euros. Para isso, era necessário que as 20 maiores exportadoras nacionais ganhassem ainda mais escala e que as seguintes 64 produtoras de bens se aproximassem da produtividade das que estão no topo. A frase é de Pedro Brinca, um dos autores, juntamente com João Duarte, do estudo “Portugal Exportador: caminhos para o crescimento”, que a Nova SBE preparou para a CIP – Confederação Empresarial de Portugal.

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No primeiro cenário traçado no estudo, caso os 20 maiores grupos aumentassem ainda mais a escala, com o nível do emprego a ascender à dimensão das maiores empresas industriais de vários países da OCDE usados como pares, ou seja, mais cerca de 23 mil trabalhadores, daria o equivalente a um ganho de 0,8% do PIB. Neste caso só conta a diferença de produtividade entre o novo trabalho e o anterior, caso haja mudança de posto.

No segundo cenário, os autores consideram um aumento da produtividade das restantes 64 exportadoras para o nível das 20 maiores, o que daria um ganho de 0,9% ao PIB. Juntando os dois, chega-se ao crescimento de 1,7%.

A Alemanha tem melhores salários porque o valor acrescentado é maior, não simplesmente porque os alemães pagam mais aos trabalhadores. João Duarte Economista da Nova SBE

Considerando também os ganhos de produtividade destes dois cenários, caso o emprego se mantenha estável, os economistas antecipam aumentos mensais brutos entre os 360 e os 640 euros, bem como uma subida da receita pública adicional em contribuições, IRS e IVA entre os 174 e os 314 milhões de euros por ano.

João Duarte salientou que se os salários “continuarem em linha com a produtividade, não há razões para” que não aumentem. Defende ainda que a diferença no nível salarial de Portugal face à Alemanha não resulta de uma menor partilha do valor acrescentado por parte dos empregadores com os seus colaboradores. “A Alemanha tem melhores salários porque o valor acrescentado é maior, não simplesmente porque os alemães pagam mais aos trabalhadores”, assinalou.

Portugal tinha 33,7 mil empresas exportadoras em 2024, que geraram um terço do valor acrescentado para a economia nacional, com menos de um quarto do emprego total no país. Entre 2020 e 2024, registaram um crescimento mais rápido da criação de valor acrescentado do que as restantes empresas. O estudo usa o valor acrescentado, e não as vendas, porque as vendas incluem o que os fornecedores produziram e, somadas entre empresas, contariam o mesmo valor várias vezes, justificam os autores.

O retrato incide sobre as vinte maiores exportadoras de bens nacionais, que representam cerca de um quinto das exportações portuguesas. “Geram 4,45 mil milhões de euros de valor acrescentado, 1,54% do PIB de 2024, e empregam 33.158 pessoas, 0,65% do emprego nacional. Entre 2012 e 2024, as suas exportações cresceram 84%, contra 74% no país, e o emprego dos 17 grupos com série completa cresceu 45%, contra 21%“, destacam os autores.

O valor criado para a economia por estes vinte grupos supera mesmo o contributo de indústrias como a automóvel, as telecomunicações, as alimentares, os produtos metálicos e aproxima-se do alojamento. As trinta empresas seguintes já atingem cerca de 85% da produtividade do topo, mas têm menos de metade da dimensão.

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O crescimento destes grupos tem sido também mais acelerado do que o da restante economia. Entre 2012 e 2024, as exportações destas empresas aumentaram 84,4%, o que compara com 74,5% no país, ao passo que o emprego cresceu 45,3%, quase o dobro do registado no restante tecido empresarial, que ronda os 21,2%.

Produtividade das 20 maiores exportadoras acima da média de países da OCDE

O aumento da produtividade é um dos grandes desígnios de vários participantes da economia, uma vez que “é o motor do crescimento a médio e longo prazo”, indica João Duarte, mas Portugal desceu na tabela dos Estados-membros da União Europeia (UE) nos últimos anos. Não foi, no entanto, o que aconteceu nas 20 maiores exportadoras nacionais, para surpresa dos próprios autores do estudo.

Numa comparação com as 20 maiores produtoras de bens, por receita, de cada um dos 25 países da OCDE para os quais há dados, as maiores empresas nacionais, geram, em média, 174,7 mil euros de valor acrescentado, ajustado à paridade de poder de compra, por trabalhador e por ano, 11% acima dos 156,9 mil da mediana das maiores produtoras da OCDE. Os grupos portugueses ficam em décimo lugar, ou seja: “Portugal tem um nível de eficiência acima da média”.

Já na comparação dentro da Europa, os economistas da Nova SBE colocam as 20 empresas nacionais ao lado da grande indústria europeia, definida como as empresas da indústria transformadora com 250 ou mais pessoas dos 27 Estados-membros. Portugal fica em em quinto lugar, com 160,8 mil euros de valor acrescentado, ajustado à paridade de poder de compra, e só quatro países ficam acima: Irlanda (914,2), Dinamarca (188,7), Bélgica (182,3) e Países Baixos (180,6). O valor é diferente do cálculo na comparação com a OCDE, porque esta organização e o Eurostat medem este indicador de forma diferente.

“O valor irlandês reflete em boa parte lucros de multinacionais contabilizados na Irlanda e diz, por isso, mais sobre o lugar onde essas empresas registam lucros do que sobre o que cada trabalhador produz no país”, explicam. No caso nacional, justificam “a grande indústria portuguesa, medida da mesma forma, fica em 74 mil euros de valor acrescentado, ajustado à paridade de poder de compra, abaixo da média europeia, pelo que a vantagem é destes grupos e não da indústria portuguesa em geral“.

A vantagem é destes grupos e não da indústria portuguesa em geral. João Duarte e Pedro Brinca Economistas da Nova SBE

“A produtividade mais alta vem acompanhada de remunerações mais altas, medidas pelo custo do trabalho por trabalhador: o que a empresa gasta num ano com cada trabalhador em salários brutos e em contribuições sociais a seu cargo”, assinala ainda. Neste campo, os salários e as contribuições estão em linha com a grande indústria europeia e são quase o dobro dos das restantes empresas portuguesas.

A dimensão da empresa também afeta os salários, com as empresas maiores, com 500 ou mais trabalhadores, a pagarem 1.908 euros de ganho mensal bruto por trabalhador, 1,7 vezes mais do que as empresas com 1 a 4 trabalhadores, que estão nos 1.122 euros. Da maior produtividade das exportadoras, três vezes superior à das restantes empresas, “cerca de 20% está associada ao setor de atividade, cerca de 1% à dimensão e cerca de 79% fica por explicar“, refere o estudo.

Ainda assim, estes 20 grupos nacionais pesam pouco na economia. Para que “a produção a este nível de produtividade pesasse mais no país, seria preciso que mais trabalhadores produzissem” em níveis equivalentes. É daqui que advém as duas principais sugestões: por um lado, aproximar mais empresas da produtividade destas, aumentando o valor gerado por trabalhador e, por outro lado, dar aos grupos a dimensão dos pares europeus, o que aumentaria por si só o número de trabalhadores que produzem mais.

Maiores grupos pagam os mesmos salários da UE, mas têm menos escala

A falta de escala é identificada como um dos principais problemas das empresas portuguesas. “Na UE somos o quinto grupo com mais produtividade, em termos de escala somos o vigésimo. Claramente temos um problema, um dos motivo pelos quais não temos um padrão de vida como outras pequenas economias é porque não temos escala“, justifica João Duarte.

Tendo em conta que “as maiores empresas de uma economia pequena tendem a ser menores, porque o seu mercado interno é mais pequeno”, os economistas da Nova SBE dividem as vendas das empresas pelo PIB do respetivo país e medem o tamanho de cada empresa face à economia em que opera. Com esse ajustamento, as empresas de topo de 20 dos 26 pares da OCDE são maiores do que as portuguesas.

Na UE somos o quinto grupo com mais produtividade, em termos de escala somos o vigésimo. João Duarte Economista da Nova SBE

A solução para a falta “transversal” de escala passa pela redução dos “custos de contexto e [mudanças] na fiscalidade”, começa por explicar João Duarte. “Mais do que as taxas cobradas é a instabilidade da fiscalidade e das regras, e a própria aplicação das regras e os processos“, acrescenta, com base num questionário feito às cinco maiores empresas da lista, que representam 60% da faturação das 20 maiores. “Se os custos são representativos para grupos que faturam tanto, com outras empresas imagine-se os custos”, diz.

A ideia, acrescenta o presidente da CIP, Armindo Monteiro, é também pedir a estes grupos que “assumam a responsabilidade de ser âncoras para os outros, umas podem ajudar a atrair as outras”. O responsável deixa ainda críticas à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) que “investe pouco” e pede que os setores “juntem esforços: em conjunto fica mais simples ultrapassar estas dificuldades”.