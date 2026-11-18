Freguesias abrangidas pela transferência de património edificado sem contrapartidas
"A alteração reconhece a proximidade das freguesias às populações e o seu conhecimento das necessidades habitacionais locais", indica a proposta de alteração ao OE2027 aprovada nesta quarta-feira.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
As freguesias vão ser incluídas entre as entidades beneficiárias de transferências gratuitas de imóveis pelo IHRU e pelo IGFSS, graças à aprovação de uma proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP.
“A alteração reconhece a proximidade das freguesias às populações e o seu conhecimento das necessidades habitacionais locais, assegurando que a transferência de património depende da demonstração de capacidade de gestão e do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis”, pode ler-se na iniciativa social-democrata e centrista.
Paralelamente, fica garantido que as responsabilidades de realojamento, em caso de demolição dos imóveis transferidos, recaem sobre a entidade beneficiária.
Outra alteração referente às freguesias igualmente da responsabilidade dos partidos que suportam o Governo foi a inclusão na exceção ao regime de utilização condicionada das dotações orçamentais, relativamente às transferências financeiras associadas ao exercício de competências descentralizadas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Freguesias abrangidas pela transferência de património edificado sem contrapartidas
{{ noCommentsLabel }}