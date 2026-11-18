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As freguesias vão ser incluídas entre as entidades beneficiárias de transferências gratuitas de imóveis pelo IHRU e pelo IGFSS, graças à aprovação de uma proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP.

“A alteração reconhece a proximidade das freguesias às populações e o seu conhecimento das necessidades habitacionais locais, assegurando que a transferência de património depende da demonstração de capacidade de gestão e do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis”, pode ler-se na iniciativa social-democrata e centrista.

Paralelamente, fica garantido que as responsabilidades de realojamento, em caso de demolição dos imóveis transferidos, recaem sobre a entidade beneficiária.

Outra alteração referente às freguesias igualmente da responsabilidade dos partidos que suportam o Governo foi a inclusão na exceção ao regime de utilização condicionada das dotações orçamentais, relativamente às transferências financeiras associadas ao exercício de competências descentralizadas.