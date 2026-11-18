Pode a arte contribuir para a discussão sobre justiça e direitos humanos? De que forma a criação artística consegue tornar visíveis injustiças, questionar o poder e desafiar as ideias estabelecidas sobre liberdade e dignidade humana? Estas são algumas das questões que vão estar em debate esta quarta-feira, dia 18 de novembro, numa iniciativa da Fundação PLMJ que pretende aproximar dois universos nem sempre colocados em diálogo: a arte e o direito.

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Intitulada “Criação artística e direitos humanos”, a conversa reúne o artista Alfredo Jaar, a curadora Leonor Nazaré, o jurista e mediador cultural Carlos Moura-Carvalho e o artista João Motta Guedes. A moderação estará a cargo do curador João Silvério. O encontro decorre entre as 18h00 e as 19h30, nas instalações da Fundação PLMJ, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.

O ponto de partida é a ideia de que a arte não tem necessariamente de oferecer respostas ou apresentar soluções para os problemas da sociedade. Pode, contudo, desempenhar um papel importante na forma como esses problemas são percebidos e discutidos: questionando certezas, confrontando o público com realidades incómodas, dando visibilidade a situações de injustiça e criando espaço para outras interpretações do mundo.

É precisamente neste cruzamento entre expressão artística, liberdade e responsabilidade pública que a Fundação PLMJ propõe colocar a discussão. A iniciativa pretende também refletir sobre o papel do Estado na relação com a criação artística e sobre os limites e as condições em que a liberdade de criação se exerce numa sociedade democrática.

A presença de Alfredo Jaar dá particular dimensão internacional ao debate. Artista chileno, nascido em 1956 e radicado em Lisboa, Jaar desenvolveu um percurso artístico marcado pela abordagem de questões políticas, sociais e humanitárias. A sua obra cruza fotografia, vídeo, cinema, instalação e intervenções no espaço público, explorando temas como a guerra, a violência, as desigualdades, a imigração e a representação mediática de tragédias humanas.

Um dos seus projetos mais conhecidos é “The Rwanda Project”, desenvolvido na sequência do genocídio de 1994 no Ruanda. Através de diferentes instalações e trabalhos visuais, o artista procurou confrontar a forma como a comunidade internacional e os meios de comunicação representaram — ou deixaram de representar — a violência e o sofrimento vividos naquele país. A questão da visibilidade tornou-se, assim, uma dimensão central do seu trabalho: quem é visto, quem permanece invisível e de que forma as imagens podem influenciar a perceção coletiva de uma realidade.

A sua obra encontra-se representada em importantes coleções internacionais, incluindo as do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, da Tate, em Londres, e do Centro Pompidou, em Paris.

A dimensão curatorial será assegurada por Leonor Nazaré, que desde 1999 integra a equipa da Coleção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian. O seu trabalho tem estado ligado à investigação, organização de exposições e reflexão sobre a arte contemporânea, contribuindo para a interpretação e divulgação de diferentes práticas artísticas.

Carlos Moura-Carvalho introduz a perspetiva jurídica e institucional. Jurista e mediador cultural, tem um percurso que cruza o direito, as políticas públicas e a gestão cultural, tendo desempenhado funções na administração pública na área da cultura. A sua participação permite alargar a discussão à relação entre os direitos culturais, a liberdade de criação e as responsabilidades das instituições públicas.

Já João Motta Guedes acrescenta ao painel a experiência de quem trabalha diretamente no campo da criação artística. O seu percurso cruza diferentes linguagens e práticas, incluindo a instalação e a escultura, convocando questões relacionadas com a experiência humana e a sociedade.

A conversa será moderada por João Silvério, curador com um percurso ligado à arte contemporânea e ao desenvolvimento de projetos expositivos, incluindo o trabalho com coleções institucionais e privadas.