O Governo vai poder voltar a atribuir um suplemento extraordinário aos pensionistas em 2027 desde que a execução orçamental o permita. A medida consta de uma proposta de alteração apresentada pelo PSD e CDS-PP ao Orçamento do Estado para 2027, aprovada esta quarta-feira na especialidade.

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A proposta determina que, em 2027, o Governo “procederá ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões”, mas remete a concretização da medida para a evolução das contas públicas. Na prática, o montante, os pensionistas abrangidos e a data de pagamento ficam por definir, dependendo “das tendências da receita e da despesa” orçamental ao longo do próximo ano.

O texto aprovado não altera a fórmula anual de atualização das pensões, que continuará a determinar a subida regular dos valores pagos pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações. Cria, isso sim, a possibilidade de um reforço adicional, à semelhança dos suplementos extraordinários pagos noutros anos, dirigido sobretudo aos pensionistas com rendimentos mais baixos.

Em 2026, à semelhança de anos anteriores, o Governo decidiu pagar um novo bónus entre 100 e 200 euros para os pensionistas com prestações até 1.611,39 euros, o equivalente a três vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que está nos 537,13 euros.

Na justificação da iniciativa, PSD e CDS defendem a “valorização real dos rendimentos dos pensionistas”, em especial dos escalões inferiores. Mas sublinham que a decisão deve ser compatível com uma política financeira de “rigor e equilíbrio”, invocando a incerteza da economia internacional e o impacto das alterações introduzidas no Orçamento durante a discussão parlamentar.

A redação aprovada deixa assim ao Governo margem para avaliar, mais tarde, se há condições financeiras para avançar com o suplemento e em que moldes. Ao contrário de uma atualização permanente das pensões, trata-se de um pagamento pontual, sem incorporação automática no valor base da reforma ou pensão.

A medida surge num ano em que as pensões deverão ser atualizadas pela fórmula legal, com uma subida estimada em torno de 3,88%, mas em que o debate político tem sido marcado pela discussão sobre se essa atualização será suficiente para compensar a inflação e preservar o poder de compra dos reformados.