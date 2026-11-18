O Governo da AD sofreu esta quarta-feira as primeiras derrotas relevantes na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), com impacto para as contas públicas. O PS e o Chega voltaram a juntar votos, numa coligação negativa, — com a esquerda, PAN e JPP em várias iniciativas — para aprovar alterações que contrariam a posição de PSD e CDS-PP, desde as pensões ao arrendamento, passando pelas carreiras da Administração Pública e pela integração de trabalhadores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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Os partidos aprovaram no primeiro dia de votações de propostas de alteração ao OE2027, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), 62 medidas, 50 das quais da oposição. O Chega e o PS foram os vencedores do dia, no que concerne ao maior número de iniciativas viabilizadas, ao conseguirem fazer passar 12 propostas cada. Seguiram-se o PSD/CDS-PP e o Bloco de Esquerda, com 11 cada. O Livre viu terem ‘luz verde’ sete propostas, o PCP cinco e o PAN quatro. A IL e o JPP não conseguiram ver aprovadas medidas no primeiro dia.

As duas maiores derrotas do dia para o Governo passaram pelo PS ter conseguido obter ‘luz verde’, com o apoio do Chega, a uma regra que obriga o Governo a transformar num aumento permanente das pensões um eventual suplemento extraordinário que venha a ser pago em 2027 e a criação de uma garantia pública para o arrendamento.

O Parlamento já tinha aprovado uma proposta de PSD e CDS-PP que admite o pagamento de um suplemento extraordinário aos reformados em 2027, se houver margem nas contas públicas. Porém, uma proposta posterior do PS, viabilizada pelo Chega, mudou a natureza desse apoio: se o Governo decidir atribuí-lo, o montante terá de ser integrado no valor mensal das pensões.

Na prática, esse aumento passa a refletir-se todos os meses e eleva a base sobre a qual incidem as atualizações seguintes, devendo ser inteiramente financiado pelo Orçamento do Estado, sem recurso às receitas do sistema previdencial.

O PS sustenta que os suplementos extraordinários, por não entrarem na pensão, deixam os pensionistas dependentes de decisões anuais do Governo e não reforçam de forma duradoura o respetivo poder de compra. A proposta determina ainda que o Governo estude indicadores que tornem mais previsível a atribuição de apoios extraordinários, com atenção aos pensionistas de rendimentos mais baixos, e um mecanismo de compensação quando as revisões posteriores dos dados do crescimento económico afetem a atualização legal das pensões.

O voto favorável do Chega à iniciativa socialista levou a um algum nervosismo na bancada social-democrata, com o líder parlamentar ‘laranja’ Hugo Soares a desdobrar-se em telefonemas e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a regressar ao hemiciclo, a fim de trocar algumas impressões particulares com o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto.

Deste modo, o Governo ficou ‘refém’ do impacto da medida. Se decidir avançar com um novo bónus terá de assumir o rombo nas contas públicas, enquanto se quiser preservar os ligeiros excedentes orçamentais que prevê terá de abdicar daquele que tem sido uma medida pontual replicada desde que assumiu funções.

O voto favorável do Chega à iniciativa socialista levou a um algum nervosismo na bancada social-democrata, com o líder parlamentar ‘laranja’ Hugo Soares a desdobrar-se em telefonemas e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a regressar ao hemiciclo — onde tinha estado apenas por breves momentos –, a fim de trocar algumas impressões com o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. Ainda assim, e mesmo depois do PSD ter, no tradicional período de correção de votos pelos partidos ao final do dia, alteração o sentido de voto em cinco propostas do partido liderado por André Ventura sobre habitação, o Chega decidiu alterar a sua posição.

Estado vai garantir rendas e danos no arrendamento

A par das pensões, numa altura em que a lei das rendas do Governo tem levantado celeuma e está longe de ter a aprovação garantida, o PSD e o CDS-PP viram fintados os seus votos contra uma proposta socialista que obriga à criação, em 2027, de uma garantia pública de segurança no arrendamento habitacional, destinada a cobrir rendas em atraso e danos imputáveis aos inquilinos.

O mecanismo, viabilizado pelo PS e pelo Chega à revelia do Governo, e que tem sido criticada pelas forças políticas que suportam o Governo, será voluntário e dirigido a contratos sujeitos a limites de renda acessível. A proposta prevê que o Governo terá de definir as condições de acesso, nomeadamente em função da idade e do rendimento, os limites de cobertura e as regras para acionar a garantia.

Contudo, para os inquilinos, a medida poderá reduzir a exigência de fiadores, cauções elevadas ou outras garantias privadas no momento de arrendar casa, enquanto para os senhorios, de acordo com o PS, irá funcionar como uma proteção contra o incumprimento e um incentivo à colocação de mais imóveis no mercado.

O Estado não assume, contudo, em definitivo a dívida do arrendatário. Depois de pagar ao proprietário os montantes garantidos, fica subrogado nos seus direitos, podendo exigir ao inquilino a devolução da quantia. A medida será acomodada no limite global de garantias do Estado previsto no Orçamento, sem uma dotação autónoma fixada na proposta.

Fim definitivo da comissão de amortização

No crédito à habitação, a oposição também foi mais longe do que a solução inicialmente aprovada pela maioria que suporta o Governo. O PSD e o CDS-PP conseguiram primeiro fazer passar uma suspensão, apenas durante 2027, da comissão cobrada pelos bancos pela amortização antecipada, parcial ou total, de empréstimos com taxa variável.

Mas o PS voltou a prevalecer com uma proposta, apoiada pelo Chega, que elimina a comissão de forma permanente. A isenção aplica-se aos contratos de crédito à habitação durante os períodos em que vigore taxa variável, incluindo contratos de taxa mista nessa fase. Mantêm-se apenas os encargos cobrados por terceiros, como conservatórias, cartórios ou impostos, desde que devidamente justificados.

Desde 1 de janeiro de 2026, os bancos voltaram a poder cobrar até 0,5% do capital reembolsado nos empréstimos com taxa variável, depois de ter terminado a suspensão temporária criada em 2022 pelo Governo do PS, em resposta à subida das taxas de juro. Com a alteração aprovada, os clientes poderão amortizar ou transferir o crédito sem essa comissão, reforçando a mobilidade entre bancos e a concorrência no setor.

O primeiro dia de especialidade deixou ainda outra derrota do PSD e do CDS-PP: uma proposta do PS, também aprovada com o apoio do Chega, obriga o Governo a promover em 2027 um novo acelerador de carreiras, reduzindo de oito para seis os pontos necessários para os trabalhadores subirem de posição remuneratória.

Embora o impacto financeiro não esteja quantificado, a medida antecipa progressões e aumentos salariais para um universo ainda por definir de funcionários públicos. O PS sustenta que pretende aproximar as condições de progressão das aplicáveis aos professores, cujo tempo de serviço congelado está a ser recuperado. O anterior acelerador de carreiras, criado em 2023, permitiu, segundo os socialistas, antecipar progressões a cerca de 60 mil trabalhadores em 2024.

Também por proposta do PS, e com o Chega a alterar o sentido de voto para favorável, os serviços públicos terão de abrir concursos para postos ocupados por trabalhadores contratados ao abrigo do PRR que correspondam a necessidades permanentes. O Governo terá de identificar os postos até ao fim do primeiro trimestre de 2027 e abrir concursos no prazo de 120 dia. O PS já tinha conseguido aprovar outra norma para alargar aos prestadores de serviços nas autarquias o regime de integração nos quadros previsto para trabalhadores contratados a termo no contexto da transferência de competências.

Governo terá de pedir ao Parlamento para usar saldo dos ativos financeiros

A oposição também limitou a margem de manobra financeira do Executivo. Foram chumbadas três normas do Orçamento do Estado que permitiam mobilizar saldos de transferências correntes e de capital, subsídios, ativos financeiros e outras despesas correntes sem detalhar previamente o destino das verbas perante o Parlamento.

Estes recursos podem financiar empréstimos, garantias ou participações de capital do Estado em empresas públicas, como aconteceu com a compra de 19% da REN. Durante o debate, da parte da manhã, o deputado socialista Miguel Costa Matos chamou à norma um “ovni orçamental” e recusou passar um “cheque em branco” ao Governo nesta matéria.

Na proposta do OE2027, a despesa prevista com ativos financeiros situa-se ligeiramente acima dos 19 mil milhões de euros, embora a análise do Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponte uma dotação de 17,2 mil milhões de euros (mais 41% face ao OE2026), consoante o perímetro considerado.

Entre as restantes medidas com potencial impacto na despesa, o PCP conseguiu obrigar o Governo a inscrever a verba necessária para corrigir remunerações de oficiais de justiça abrangidos por um acórdão do Tribunal Constitucional sobre a recuperação do tempo de serviço congelado. A decisão abrange casos em que trabalhadores mais antigos ficaram a receber menos do que colegas com menor antiguidade.

O Bloco de Esquerda obteve a aprovação de concursos para contratar médicos dentistas para o SNS, com o objetivo de garantir pelo menos um profissional por cada 25 mil habitantes, e de um mecanismo de recuperação nas carreiras da Administração Pública relativo aos pontos obtidos no SIADAP durante os períodos de congelamento. Já o PCP garantiu a contratação de psicólogos escolares por tempo indeterminado para atingir o rácio de um profissional por cada 500 alunos.