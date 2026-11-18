O Parlamento travou esta quarta-feira a mobilização do saldo dos ativos financeiros e transferências correntes e de capital, utilizado por exemplo para a concessão de empréstimos, garantias ou participações de capital do Estado em empresas públicas, como foi o caso da compra de 19% da REN, sem pedir autorização ao Parlamento.

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A decisão resulta do chumbo pela oposição de três normas da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), durante as votações na especialidade da proposta orçamental, contra a vontade do PSD e do CDS-PP, os dois partidos que sustentam o Governo.

Tal como ameaçado no debate da manhã desta quarta-feira, foram chumbadas três normas do OE2027 que permitem ao Governo usar o saldo das transferências correntes e ativos financeiros sem detalhar onde pretende usar as verbas.

Em causa está a norma relativa as saldos do capítulo 60 do Orçamento do Estado, que define que “os saldos das dotações afetas às rubricas da classificação económica “transferências correntes”, “transferências de capital“, “subsídios”, “ativos financeiros” e “outras despesas correntes” podem ser utilizados em despesas “cujo pagamento seja realizável até 16 de fevereiro de 2028 desde que a obrigação para o Estado tenha sido constituída até 31 de dezembro de 2027 e seja nessa data conhecida ou estimável a quantia necessária para o seu cumprimento”.

No fundo, o Parlamento trava as normas que permitiriam maior discricionaridade ao ministro das Finanças no uso do saldo dos passivos e ativos financeiros da administração central.

Na proposta do OE2027, a despesa prevista com ativos financeiros situa-se ligeiramente acima dos 19 mil milhões de euros, embora a análise do Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponte uma dotação de 17,2 mil milhões de euros (mais 41% face ao OE2026), consoante o perímetro considerado.

Durante o debate que marcou o período da manhã, o deputado socialista Miguel Costa Matos classificou a norma como um “ovni orçamental”, por não detalhar onde o Governo pretende utilizar “19 mil milhões de euros”. “Se até ao final do dia de hoje não houver resposta a Assembleia da República não deverá passar um cheque em branco”, disse o parlamentar.