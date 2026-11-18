O Grupo ETE está a reforçar a operação logística nos Açores com um investimento de 10 milhões de euros num novo centro na ilha Terceira. A infraestrutura, desenvolvida em parceria com a Vitória Tráfego e inaugurada na terça-feira, visa aumentar em mais de 80% a carga movimentada na região e criar cerca de 30 postos de trabalho. Desde 2020, o grupo já investiu 25 milhões de euros no arquipélago açoriano.

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Com o objetivo de otimizar o acondicionamento das mercadorias, processos e aumentar a capacidade de resposta às necessidades de abastecimento da ilha açoriana, o novo centro logístico concentra, no mesmo espaço, operações de receção, armazenagem, tratamento e expedição de mercadorias.

Instalado no Parque Industrial da Canada do Cidral, a poucos minutos de Angra do Heroísmo e com ligação ao porto da Praia da Vitória, o novo centro logístico visa, segundo o grupo empresarial, melhorar as condições de conservação e distribuição de mercadorias no mercado regional.

Aposta, por isso, no acondicionamento e distribuição de produtos frescos, nomeadamente lacticínios e carne. Dispõe de quatro câmaras de frio, capacidade de armazenagem multi-temperatura e seis cais desnivelados, distribuídos pelos 7.000 metros quadrados de área.

Com esta infraestrutura, o grupo empresarial pretende contribuir para o reforço da competitividade das empresas do arquipélago, tornar as cadeias de distribuição mais eficientes e dinamizar a economia local.

Fundado em 1936, o Grupo ETE reforça, assim, a sua presença nos Açores, onde já opera no transporte marítimo através da Transinsular. Emprega atualmente mais de 1.500 trabalhadores, gera um volume de negócios anual superior a 325 milhões de euros e está presente em nove países.