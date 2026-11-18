Comprar casa para habitação própria ou investir num imóvel são decisões com motivações e critérios distintos. No quarto episódio de “Habitação em Foco”, Patrícia Santos, Chairwoman da Zome, explica que o perfil de quem procura casa tem evoluído, acompanhando mudanças demográficas e económicas. “Os agregados familiares são hoje mais pequenos, o que se reflete na procura por tipologias como T1 e T2. A subida dos preços nos centros urbanos leva também muitos compradores a procurar alternativas nas zonas periféricas”, começou por dizer.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A CEO da Zome reforçou, ainda, que a componente emocional tem um peso importante na decisão de quem compra casa para viver, enquanto o investidor tende a concentrar-se na rentabilidade, na localização e na valorização potencial do imóvel. No caso dos investidores institucionais, a análise inclui ainda critérios ambientais, sociais e de governação (ESG). Para Gonçalo Nascimento Rodrigues, consultor em finanças imobiliárias, a estabilidade é essencial para atrair este tipo de investimento: “A estabilidade é peça-chave para a tomada de decisão de investimento. A instabilidade legislativa e fiscal, a falta de transparência e a escassez de dados são obstáculos”.

O acesso à informação foi outro dos temas em destaque. Ambos concordam que, nos dias de hoje, os compradores chegam aos consultores depois de pesquisarem imóveis online e recorrerem, por vezes, a ferramentas de inteligência artificial. No entanto, alertam que ter uma “maior quantidade de informação não garante maior rigor”. Patrícia Santos chamou também a atenção para a diferença entre os preços anunciados nos portais e os valores pelos quais os imóveis são efetivamente vendidos e defende, por isso, que os dados das escrituras públicas de compra e venda sejam disponibilizados, de forma a reforçar a transparência e a confiança no mercado.







1 / 4

Esta mudança também está a transformar o papel do consultor imobiliário, já que, de acordo com a Chairwoman da Zome, “mais do que disponibilizar informação, cabe agora ao consultor ajudar a interpretá-la e perceber o que cada cliente procura, necessita e pode comprar“. Patrícia Santos considera que é nesse acompanhamento que se constrói a relação de confiança: “Portanto, somos solucionadores, não somos vendedores”. Por sua vez, Gonçalo Nascimento Rodrigues reforçou a dimensão da importância das relações neste setor: “O imobiliário é fundamentalmente uma atividade relacional”. O consultor defendeu ainda uma maior regulação da profissão, que permita distinguir os profissionais com preparação e conhecimento para exercer a atividade.

Na conversa, houve ainda espaço para falar de Inteligência Artificial, uma ferramenta que consideram que poderá alterar também a própria pesquisa de imóveis. Gonçalo Nascimento Rodrigues explicou que “os filtros atualmente disponíveis nos portais já não respondem a todas as possibilidades de pesquisa proporcionadas pelos modelos de linguagem”, que permitem especificar melhor as necessidades dos compradores. Patrícia Santos reforçou esta ideia ao declarar que vê na tecnologia “uma forma de automatizar tarefas repetitivas e libertar tempo para o acompanhamento dos clientes”. Ainda assim, ambos salientam a importância da intervenção humana na análise das características de cada imóvel e das particularidades de cada localização. “A variável da localização foi substituída pela utilidade”, afirmou Gonçalo Nascimento Rodrigues.

A habitação mantém, entretanto, um lugar relevante nas decisões de investimento. Gonçalo Nascimento Rodrigues considera que “este segmento se distingue por corresponder a uma necessidade essencial” e antecipa um crescimento do investimento destinado ao arrendamento, que poderá contribuir para aumentar a oferta de habitação permanente. Mas, para que esse investimento avance, Patrícia Santos considera indispensável um enquadramento jurídico estável. “Não podemos é estar sempre a mudar as regras do jogo”, alertou, voltando a apontar a previsibilidade das regras como uma condição para reforçar a confiança dos investidores.

Veja, abaixo, a conversa completa: