Os partidos voltaram a bater um novo recorde e entregaram mais de 2.800 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que vão começar a ser debatidas e votadas esta quarta-feira. O processo da especialidade, que será interrompido no fim-de-semana, estende-se até ao início da próxima semana, culminando na terça-feira, dia 24, com a votação final global da proposta orçamental.

Com a previsão de um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), o Governo tem pressionado a oposição para que não "desvirtue" o Orçamento e não aprove propostas que levam…