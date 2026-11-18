Impostos, habitação, pensões e energia: as principais propostas dos partidos para o OE2027premium
O debate e as votações das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 arrancam esta quarta-feira. Partidos apresentaram mais de 2.800 iniciativas e há risco de coligações negativas.
Os partidos voltaram a bater um novo recorde e entregaram mais de 2.800 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que vão começar a ser debatidas e votadas esta quarta-feira. O processo da especialidade, que será interrompido no fim-de-semana, estende-se até ao início da próxima semana, culminando na terça-feira, dia 24, com a votação final global da proposta orçamental.
Com a previsão de um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), o Governo tem pressionado a oposição para que não "desvirtue" o Orçamento e não aprove propostas que levam…
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