A taxa de inflação anual da zona do euro acelerou para os 4% em outubro, confirmou o Eurostat esta quarta-feira, o valor mais elevado desde setembro de 2023 e o dobro da meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE). Portugal ficou abaixo da média europeia, mas apenas por 0,1 pontos percentuais.

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A taxa de inflação nos 4% representa um aumento face aos 3,8% registados em setembro, mas também face aos 2,1% no período homólogo. Este desempenho é justificado, sobretudo, por uma forte subida dos preços da energia, num contexto de conflito contínuo no Médio Oriente, tendo a inflação no setor energético disparado para 21%, o nível mais elevado desde dezembro de 2022.

As pressões sobre os preços também se intensificaram nos serviços, com a inflação a acelerar ligeiramente de 3,2% para 3,3%, e nos alimentos não transformados, que passaram de 4% para 4,6%.

Já a inflação subjacente, excluindo a energia e os alimentos, foi revista ligeiramente em alta, passando de 2,5% (estimativa preliminar) para 2,6%, atingindo assim o nível mais elevado desde maio.

A inflação anual da União Europeia situou-se também nos 4%, contra os 3,8% registados no mês anterior. Em termos homólogos, a aceleração foi maior, de 1,5 pontos percentuais.

Numa comparação entre os diferentes países europeus, possível tendo em conta que o Eurostat usa o Índice de Preços no Consumidor Harmonizado, as taxas anuais mais baixas foram registadas na Suécia (0,6%), Chéquia e Dinamarca (ambas com 2,1%) e as mais elevadas na Roménia (7%), Lituânia (6,1%) e na Bulgária (5,9%).

O Eurostat sublinha ainda que, em comparação com setembro de 2026, a inflação anual diminuiu em nove Estados-membros, manteve-se estável em dois e aumentou em 16.

A Comissão Europeia, nas Previsões de outono, reviu em alta as perspetivas de inflação da União Europeia para 2026 e 2027, antecipando 3,3% e 3,2%, respetivamente.

“Verificamos que os preços da energia continuam elevados e esperamos que estes se mantenham mais elevados durante mais tempo, pelo que estamos também a rever em alta as perspetivas de inflação para a União Europeia, prevendo agora uma taxa de 3,3% este ano e de 3,2% no próximo ano”, bem como de 2,3% em 2028, assinalou o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, em entrevista à Lusa.

Já para a zona euro, a Comissão antecipa que a inflação desacelere de 3,2% em 2026, para 3,1% em 2027 e 2,1% em 2028.