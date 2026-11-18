O cerne do projeto é o código QR único incorporado em cada produto ISDIN. Ao digitalizá-lo, o consumidor acede a informações sobre o produto, os seus benefícios, a ciência que o sustenta, conselhos de especialistas e recomendações de utilização. Este código, desenvolvido com uma tecnologia exclusiva, permite ainda reforçar a rastreabilidade e garantir a qualidade e a autenticidade do produto, bem como acumular pontos com valor económico associados às suas compras.

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Estes pontos podem ser posteriormente trocados por novos produtos ISDIN nas farmácias aderentes. A FARMACIA IS IN transporta assim para o estabelecimento físico algumas das possibilidades do ambiente digital e faz com que os benefícios associados à fidelidade do consumidor revertam também para a sua farmácia de confiança. «Os pontos transformam-se em dinheiro que o consumidor pode utilizar em novas compras e, quando compra o produto na farmácia, ganha ainda o dobro dos pontos. Assim, quanto mais frequente for a sua relação com a farmácia, mais valor acumula. É uma forma de reconhecer a sua fidelidade e de fazer com que esse valor reverta também para a sua farmácia de confiança», explicou Juan Naya, CEO da ISDIN.

O programa FARMACIA IS IN responde à transformação dos hábitos de consumo, especialmente entre as novas gerações, que está a mudar a forma como as pessoas se informam, descobrem produtos e compram. O desafio consiste em incorporar essas novas dinâmicas sem perder aquilo que, ao longo de décadas, fez da farmácia um espaço de confiança: a proximidade, o conhecimento científico e a recomendação profissional personalizada.

O programa procura, assim, gerar valor para os diferentes intervenientes: o consumidor tem acesso a informação e vantagens relacionadas com as suas compras; a farmácia dispõe de novas ferramentas para reforçar o vínculo e o aconselhamento aos seus clientes; e a ISDIN reforça a sua aposta no seu canal de referência. «A ISDIN volta a inovar com uma iniciativa que coloca a tecnologia ao serviço da farmácia. Este projeto proporciona-nos novas ferramentas para reforçar o nosso papel como especialistas em saúde dermofarmacêutica e gerar novas oportunidades para aproximar as pessoas da farmácia, conhecer melhor as suas necessidades e oferecer-lhes um aconselhamento cada vez mais personalizado», salientou Tomás Muret, membro nacional da Comissão de Dermofarmácia do Conselho Geral das Ordens Oficiais de Farmacêuticos (CGCOF).

O FARMACIA IS IN encontra-se na sua primeira fase de implementação e a ISDIN prevê ultrapassar os 4 000 estabelecimentos aderentes antes do final de 2026. O programa foi concebido para que cada farmácia possa incorporar progressivamente as suas diferentes ferramentas e adaptá-las à sua atividade e às necessidades dos seus clientes. Com o FARMACIA IS IN, a empresa avança na sua aposta em ligar a ciência, a tecnologia e a farmácia, com o objetivo de reforçar o valor da recomendação profissional e contribuir para melhorar a saúde das pessoas através dos cuidados com a pele.