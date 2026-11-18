As medidas constam de uma proposta de alteração a um decreto de segurança, que deverá ser aprovada pelo parlamento italiano até ao final deste ano.

A Itália prepara-se para restringir o acesso às redes sociais a menores, seguindo o exemplo de países como Grécia, Portugal e da União Europeia. A proposta italiana prevê que os menores de 13 anos fiquem impedidos de ter contas nas redes sociais, avança a agência noticiosa Reuters.

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Para a faixa etária entre os 13 e os 15 anos, a criação de perfis será permitida, mas apenas associada à conta de um dos pais. Só a partir dos 16 anos é que os menores poderão criar contas autónomas.

A proposta de lei isenta as aplicações educativas desta proibição. A responsabilidade de confirmar a idade dos utilizadores recairá sobre as próprias plataformas tecnológicas, que terão de seguir as regras a estabelecer pela entidade reguladora italiana das telecomunicações (AGCOM). A entidade terá nove meses após a entrada em vigor do decreto para elaborar as diretrizes.

As medidas constam de uma proposta de alteração a um decreto de segurança, que deverá ser aprovada pelo parlamento italiano até ao final deste ano. A proposta conta com o apoio da coligação de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni.