Que confirmou a anulação do acordo da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de agosto de 2021, na qual foi aprovado o Term Sheet do Projeto CVC. Uma decisão que, segundo esclareceu a LALIGA, «não afeta o Projeto LALIGA Impulso».

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Conforme explicou a LALIGA num comunicado, a decisão do Supremo «não afeta a validade nem a vigência do Projeto LALIGA Impulso com a CVC, aprovado posteriormente pela Assembleia Geral de 10 de dezembro de 2021».

«As questões de fundo deste projeto foram abordadas num processo judicial independente, no qual o Tribunal Provincial de Madrid indeferiu os pedidos dos dois clubes demandantes, o Real Madrid CF e o Athletic Club, e confirmou a validade dos acordos adotados», expôs.

Nesse comunicado, a LALIGA expõe que a inadmissibilidade, por falta de interesse cassacional, do recurso de cassação interposto contra a sentença do Tribunal Provincial de Madrid que confirmou a anulação do acordo da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de agosto de 2021, «limita-se a questões formais muito concretas».

«A sentença do Tribunal Provincial, objeto de recurso por parte da LALIGA, centrava-se exclusivamente em aspetos formais da Assembleia de agosto de 2021», explica. Mais concretamente, o comunicado da LALIGA especifica que o seu recurso dizia respeito à convocatória — «o Tribunal Provincial considerou que a Assembleia foi convocada corretamente e que as irregularidades alegadas pelos queixosos, o Real Madrid CF e o Athletic Club, não eram suficientes para invalidar o acordo» — e ao direito à informação, «concluiu também que a informação disponibilizada pela LALIGA aos seus membros era completa e suficiente».

Apesar disso, o Tribunal Provincial indeferiu o recurso da LALIGA por um único motivo, argumentaram: «Considerou que a inclusão de um esclarecimento sobre o facto de a operação não afetar os clubes e as SAD não aderentes constituía uma alteração substancial da ordem de trabalhos que os participantes não puderam analisar previamente, violando assim o seu direito à informação».

Segundo o comunicado, o Supremo Tribunal «não se pronunciou sobre o mérito da questão». «Contrariamente ao que foi referido em algumas notícias, o Supremo Tribunal não proferiu uma sentença que confirme ou ratifique os fundamentos do Tribunal Provincial. A sua decisão limita-se a indeferir o recurso de cassação por não considerar suficientemente comprovado o interesse de cassação exigido, sem entrar a analisar as questões de fundo levantadas pela LALIGA».

E esclarece: «A sentença foi objeto de recurso de cassação por parte do Real Madrid, estando pendente a admissão desse recurso pelo Supremo Tribunal».

«A LALIGA respeita as decisões judiciais e continuará a defender, pelas vias legais adequadas, a atuação dos seus órgãos de gestão e os acordos apoiados pela maioria dos seus clubes. O Projeto LALIGA Impulso continua plenamente em vigor e a decorrer normalmente, contribuindo para a modernização e o crescimento do futebol profissional espanhol», conclui o comunicado.