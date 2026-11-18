Liga lança concurso para direitos televisivos do futebol no início de 2027premium
Processo de venda dos direitos audiovisuais dos jogos tem calendário definido: roadshow arranca no final deste mês, pacotes são aprovados em janeiro e leilão tem lugar durante o primeiro trimestre.
A Liga Portugal prevê lançar o concurso para a venda centralizada dos direitos audiovisuais dos jogos do futebol português já no arranque do próximo ano, segundo as informações exclusivas recolhidas pelo ECO…
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