Direto Governo vai rever “em breve” estatuto de gestor público. Siga aqui
Partidos debatem e votam as mais de 2.800 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 a partir desta quarta-feira, numa maratona que se prolonga até ao início da próxima semana.
A discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) inicia esta quarta-feira uma nova fase, que se prolonga até à próxima terça-feira, dia 24 de novembro, dia da votação final global da proposta orçamental. Ao longo dos próximos dias, os deputados irão debater durante a manhã em plenário iniciativas que serão votadas durante a tarde na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).
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Os partidos bateram um novo recorde e entregaram mais de 2.800 propostas, que abrangem os domínios dos impostos, habitação, pensões e segurança social, trabalho, energia, educação e saúde.
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