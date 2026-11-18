A comissária europeia Maria Luís Albuquerque vai ser coordenadora do novo Gabinete de Sanções da União Europeia (UE), que arranca funções a partir de 16 de janeiro de 2027 para reunir num único espaço todo o ciclo de vida das coimas europeias, desde a conceção das políticas até à aplicação das medidas e a comunicação.

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A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira a criação deste gabinete de forma a melhorar a coordenação das sanções por parte da UE, nomeadamente perante os regimes de sanções contra a Rússia, Bielorrússia, Irão, Coreia do Norte e Síria, bem como o crime organizado. O objetivo é apoiar os Estados-membros com orientações mais rápidas sobre o cumprimento das penalidades, partilha de dados e análises económicas e técnicas para garantir a sua implementação e a aplicação harmonizada.

“A invasão da Ucrânia pela Rússia e a resposta da UE remodelaram as sanções enquanto instrumento de política externa e enquanto instrumento fundamental da resposta da UE aos principais desafios internacionais. Desde o início da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a UE adotou 21 pacotes de sanções. À medida que as exigências relativas à conceção e à implementação de sanções evoluem, o reforço das capacidades e estruturas da Comissão torna-se essencial”, explicou Bruxelas.

Segundo a instituição liderada por Ursula von der Leyen, a dimensão e a complexidade dessas medidas demonstraram também a necessidade de uma coordenação mais robusta, de uma cooperação mais estreita com os países que fazem parte da comunidade única e um maior envolvimento com os parceiros internacionais. É para responder a estas necessidades que surge este Gabinete de Sanções da UE, no âmbito do secretariado-geral e sob a responsabilidade política da comissária portuguesa Maria Luís Albuquerque.

O executivo comunitário adianta que uma parte central do trabalho do futuro gabinete vai ser apoiar o enviado especial da UE para as sanções, que colabora com os outros países para tentar reduzir o risco de as multas europeias serem contornadas, nomeadamente através de rotas comerciais alternativas, canais financeiros ou redes de contratação pública.

Diplomata sueco Lars Danielsson será o enviado para as sanções

A Comissão Europeia anunciou ainda a nomeação do diplomata sueco Lars Danielsson como Enviado Especial Internacional para a Implementação das Sanções da UE, confirmando a notícia avançada pelo jornal Politico. O sucessor de David O’Sullivan, que estava no cargo desde 2023 e comunicou a sua saída este mês, vai assumir as funções a 6 de fevereiro de 2027, precisamente a data em que termina o mandato do ainda enviado especial David O’Sullivan.

Bruxelas considera que Lars Danielsson – que reportará diretamente a Maria Luís Albuquerque – tem “uma vasta experiência diplomática e na UE, ocupou cargos de alto nível no gabinete do primeiro-ministro sueco, incluindo o de secretário de Estado para os Assuntos Internacionais e da UE, e, mais recentemente, desempenhou as funções de embaixador e representante permanente da Suécia junto da UE, de 2016 a 2023”.