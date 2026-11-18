Quase todos os participantes na última reunião da Reserva Federal americana (Fed), em que se mantiveram as taxas de juro, admitem um aumento nos próximos meses, de acordo com as atas publicadas esta quarta-feira.

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“Relativamente às perspetivas para a política monetária nos próximos meses, quase todos os participantes consideraram que, tendo em conta as suas previsões de base para a inflação e o mercado de trabalho, seria provavelmente adequado adotar novas medidas para aumentar o intervalo das taxas de juro diretoras dos fundos federais”, lê-se no documento.

A Fed pretende, sobretudo, “assegurar um regresso atempado da inflação ao objetivo de 2%”, meta da instituição.

Dois dos participantes assinalaram mesmo que “poderia justificar-se ponderar uma subida superior a 25 pontos base na próxima reunião [em dezembro], caso os dados entretanto divulgados sobre a inflação fossem desfavoráveis”.

Paralelamente, alguns participantes observaram que “a inflação poderia revelar-se mais persistente do que o previsto, caso em que poderia tornar-se necessário adotar uma política monetária mais restritiva”. Ainda assim, “os participantes salientaram que as futuras decisões de política monetária dependeriam dos dados, entretanto, divulgados, da evolução das perspetivas económicas e do equilíbrio dos riscos”.

A Fed decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 3,75% e 4%, após uma reunião nos dias 27 e 28 de outubro. A decisão não foi unânime, com dois membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a terem votado contra, preferindo uma subida de 0,25 pontos percentuais. “O Comité decidiu manter o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais entre 3,75% e 4%, em apoio ao duplo mandato da Reserva Federal”, indica, na referida nota.

Segundo a Fed, “a atividade económica está a expandir-se a um ritmo forte” e, apesar de a incerteza continuar “elevada em parte devido à evolução da situação geopolítica, o consumo interno tem-se mostrado resiliente”.

Já o “crescimento da produtividade é forte e o investimento de capital é robusto” e a criação de emprego “tem acompanhado o crescimento da população ativa e a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente inalterada”, argumenta.

O banco central norte-americano, reconhece, contudo, que “a inflação mantém-se elevada” e sublinha que novas informações irão ajudar o FOMC a definir “a postura de política monetária adequada para garantir o regresso” à meta dos 2%. A Fed reiterou que o “Comité assegurará a estabilidade dos preços”.