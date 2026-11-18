A tecnológica ainda não prestou esclarecimentos conclusivos sobre a situação, que está a ser acompanhada pelo regulador português desde 30 de outubro.

A Meta admite que as limitações no acesso a publicações de órgãos de comunicação social portugueses no Facebook e no Instagram poderão estar relacionadas com um teste de produto ou de funcionalidade da plataforma. A experiência, que a empresa diz ter uma duração limitada e afetar uma pequena percentagem de utilizadores, poderá estar a condicionar a visualização de conteúdos jornalísticos. A explicação é dada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que diz já ter pedido a intervenção do regulador irlandês.

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Em comunicado, a ERC afirma ter recebido denúncias sobre limitações no acesso a publicações de órgãos de comunicação social portugueses nas duas redes sociais, situação que estará a condicionar a visualização de conteúdos jornalísticos pelos utilizadores.

Em resposta à ERC, a Meta Platforms Ireland Limited, proprietária do Facebook e do Instagram, admitiu então a possibilidade de estar em causa um teste de produto ou de funcionalidade. Segundo a empresa, a experiência terá uma duração limitada e impacto numa pequena percentagem de utilizadores, sendo que as funcionalidades afetadas deverão regressar ao normal após a conclusão do teste.

A tecnológica, no entanto, ainda não prestou esclarecimentos conclusivos sobre a situação, que está a ser acompanhada pelo regulador português desde 30 de outubro.

Perante a falta de respostas definitivas, a ERC solicitou a colaboração do regulador irlandês, a Coimisiún na Meán, ao abrigo do mecanismo de cooperação estruturada previsto no Regulamento Europeu da Liberdade dos Meios de Comunicação Social (EMFA). A Irlanda é o país onde a Meta está estabelecida na União Europeia.