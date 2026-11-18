O Metropolitano de Lisboa submeteu ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes pedido para começar a operar a partir das 5h30, revelou ao ECO a presidente da empresa de transportes, Cristina Vaz Tomé. A alteração é esperada no próximo ano.

O serviço arranca atualmente às 6h30, mais tarde do que a circulação dos comboios suburbanos ou dos barcos da Transtejo Softlusa, que começa pelas 5h00 da manhã, levando a que quem chega…