Exclusivo Metro de Lisboa avança com pedido ao IMT para abrir às 5h30premium
Processo terá ainda de ser remetido ao Ministério dos Infraestruturas. Antes da decisão final, também a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes terá de se pronunciar.
O Metropolitano de Lisboa submeteu ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes pedido para começar a operar a partir das 5h30, revelou ao ECO a presidente da empresa de transportes, Cristina Vaz Tomé. A alteração é esperada no próximo ano.
O serviço arranca atualmente às 6h30, mais tarde do que a circulação dos comboios suburbanos ou dos barcos da Transtejo Softlusa, que começa pelas 5h00 da manhã, levando a que quem chega…
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