O prejuízo reflete em parte o litígio do “Pasapalabra” em Espanha. Excluindo esse encargo e as amortizações ligadas a aquisições, o prejuízo é de 2,6 milhões de euros.

A MediaForEurope, dona do grupo Mediaset e segundo maior acionista do grupo Impresa, registou um prejuízo de 67,4 milhões de euros durante os primeiros nove meses do ano, agravando o cenário de prejuízo de 6,4 milhões de euros registado no final do primeiro semestre. O prejuízo reflete em parte, como já referido nos resultados desse semestre, o impacto direto do litígio em Espanha referente ao concurso televisivo “Pasapalabra”.

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Quando comparado com o período homólogo, o resultado traduz uma queda face aos 243,1 milhões de euros de lucro. Mesmo quando comparado com os resultados Pro Forma — no qual o grupo recalculou os valores para incluir os 75,67% da ProsiebenSat.1 que passou a deter no final de 2025 –, o valor registado nos primeiros nove meses deste ano representa um agravamento face ao lucro de 12 milhões de euros apurado na base comparável do período homólogo.

Retirando o peso deste encargo judicial e das amortizações contabilísticas ligadas sobretudo à aquisição da ProSiebenSat.1 e a outras aquisições anteriores, a MFE registou um prejuízo de 2,6 milhões de euros, o que representa uma queda de 109,8 face ao lucro Pro Forma de 26,2 milhões registado no mesmo período.

As receitas consolidadas nos primeiros nove meses fixaram-se nos 4,14 mil milhões de euros. Em termos reportados, o valor é superior aos 1,94 mil milhões de euros do período homólogo, mas na comparação Pro Forma regista-se uma descida de 7,5% face aos 4,47 mil milhões de euros.

O grupo aponta, em comunicado que a descida destas receitas “deve-se principalmente à venda de negócios não estratégicos e, em menor medida, à a um mercado publicitário mais fraco na Europa, sobretudo na Alemanha”. No segmento de entretenimento, a publicidade atingiu os 2,76 mil milhões de receitas líquidas, menos 5,7% que os 2,93 mil milhões de receitas em Pro-Forma.

Por sua vez, os custos operacionais foram de 3,42 mil milhões de euros, contra 1,57 mil milhões no período homólogo e 3,77 mil milhões em Pro Forma — uma diminuição de 9,2%.

A MFE destaca sobretudo a melhoria operacional. O EBIT foi de 15,3 milhões, uma descida face aos 61,3 milhões reportados, mas acima dos 46,3 milhões de prejuízo numa comparação Pro-Forma. Numa base ajustada, foi positivo em 110,1 milhões de euros, contra um prejuízo operacional de 23,7 milhões um ano antes.

O aumento da rentabilidade deve-se “sobretudo às sinergias industriais e às eficiências operacionais, que estão a avançar muito mais depressa do que o previsto”, aponta a MFE. A meta inicial de poupanças para o conjunto de 2026 era de 35 a 40 milhões de euros e foi depois revista para 120 milhões de euros. A redução total dos custos dos negócios de entretenimento já atingiu 260 milhões de euros nos primeiros nove meses.

Recorde-se que a MFE entrou no capital da Impresa a 10 de março de 2026, ao subscrever um aumento de capital reservado de 17,3 milhões de euros que lhe deu 32,934% do capital. A acionista minoritária Tilway contestou a operação em tribunal. Segundo o relatório financeiro da MFE, a CMVM decidiu por isso que as novas ações da MFE ficam numa categoria separada enquanto a deliberação estiver a ser contestada em tribunal, ao abrigo do artigo 25.º do Código dos Valores Mobiliários. A MFE discorda da decisão da CMVM e iniciou um procedimento formal de recurso, aponta.