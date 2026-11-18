Os municípios vão poder receber gratuitamente imóveis rústicos do Estado para os afetar a políticas locais de habitação, ao abrigo de uma proposta do PSD/CDS aprovada no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027.

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A proposta cria um mecanismo para transmitir para as câmaras municipais imóveis da propriedade do Estado, desde que sejam destinados ao aumento da oferta habitacional. Os municípios terão até cinco anos para disponibilizar os imóveis e terão de mantê-los afetos a uso habitacional durante, pelo menos, 25 anos.

A medida prevê que as rendas praticadas sigam regimes de habitação acessível, arrendamento apoiado, renda condicionada ou habitação a custos controlados.

A proposta aprovada inclui ainda uma segunda vertente: permite transferir para os municípios a gestão de imóveis rústicos do domínio privado do Estado, por períodos até 50 anos, para políticas locais.

Ficam de fora prédios com aptidão florestal e área superior a cinco hectares, imóveis já afetos, cedidos ou arrendados pelo Estado e os integrados em programas públicos. Os prédios florestais excluídos passarão para a gestão da Florestgal.