O presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais, garante que o seu novo partido é “irreversível” e tem condições para ir a votos em 2029. Em entrevista ao Expresso, o autarca defende que “o país está numa situação de emergência e tem de haver negociações, acordos, pactos de regime entre as diferentes forças políticas”, procurando responder aos “moderados”. Sem confirmar (nem desmentir) que o novo partido se vai chamar “Fazemos”, Isaltino diz que é de “rejeição ao Chega e também à extrema-esquerda” e critica o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, dizendo que “sente-se muito bem com o Chega e com o André Ventura“.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O novo partido de Isaltino Morais “vai ter um papel fundamental em obrigar partidos que têm pontos comuns a entender-se. As grandes reformas do país foram sempre feitas entre PS e PSD e estamos a chegar a um impasse. Os moderados insatisfeitos, que fazem voto de protesto no Chega, não encontram aí soluções”, explica ao Expresso. Num tom crítico, o autarca diz ainda que a “Passos Coelho não interessa um acordo de regime entre o PSD e o PS. E a Pedro Nuno Santos também não interessa que José Luís Carneiro faça acordos com o PSD”. “Todos vivem reféns do radicalismo existente em cada partido. E o Chega diverte-se com este festim e vai comendo os restos”.

“Vi uma entrevista do Pedro Nuno Santos em que nega a existência da extrema-esquerda. Do outro lado, o Pedro Passos Coelho também acha que não há extrema-direita e sente-se muito bem com o Chega e com o André Ventura“, reforça. Perante esta situação, Isaltino diz: “Há uma lacuna no nosso sistema político, que tem também a ver com o cansaço das pessoas em relação aos partidos”. Quanto ao novo partido — “moderado, reformista, pragmático” — garante que “há condições para ir a votos em 2029”.

Sobre a habitação, o presidente de Oeiras afirma que “os governos, sucessivamente, acham que com medidas fiscais resolvem o problema e libertam casas no mercado”, mas essa não é a solução. “Todas as medidas fiscais que incidem sobre o comprador produzem efeito. As que incidem sobre o vendedor enriquecem os promotores. Isentar os promotores de IMT, ou baixar o IVA de 23% para 6%, é meter dinheiro no bolso deles: não se reflete nos preços”.