As propinas do ensino superior poderão continuar congeladas no ano letivo de 2027/2028, contra a vontade do Governo. É, pelo menos, esta a intenção da generalidade das propostas de alteração da oposição ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) sobre esta matéria, que serão votadas na especialidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O OE2027 prevê o descongelamento, a partir do próximo ano letivo, do valor das propinas das licenciaturas e dos cursos técnicos superiores profissionais, que não sofre alterações desde 2020. De acordo com a intenção do Governo, a atualização será feita à taxa de inflação, medida pela variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) sem habitação, registada em 2026.

Porém, os partidos da oposição querem travar a medida e o Governo arrisca-se a ver novamente a intenção cair devido a uma coligação negativa na discussão na especialidade da proposta orçamental.

No ano passado, na especialidade do Orçamento, o Chega viabilizou a proposta do PS para manter as propinas congeladas no ano letivo 2026/2027, contra a vontade do Governo, pelo que o valor máximo se manteve nos 697 euros. Este ano, a generalidade dos partidos apresenta propostas neste sentido, apontando assim para um novo congelamento das propinas:

PS: propõe manter, no ano letivo de 2027/2028, os valores das propinas praticados em 2026/2027. Propõe ainda que o Governo prepare, com as instituições públicas e os estudantes, um modelo que tenha 2.500 euros anuais como limite de referência nos mestrados públicos.

propõe manter, no ano letivo de 2027/2028, os valores das propinas praticados em 2026/2027. Propõe ainda que o Governo prepare, com as instituições públicas e os estudantes, um modelo que tenha 2.500 euros anuais como limite de referência nos mestrados públicos. Chega: propõe o congelamento das propinas no próximo ano letivo e a criação de um regime facultativo que permita aos estudantes de licenciaturas e mestrados integrados adiar o pagamento das propinas.

propõe o congelamento das propinas no próximo ano letivo e a criação de um regime facultativo que permita aos estudantes de licenciaturas e mestrados integrados adiar o pagamento das propinas. PCP: defende a eliminação faseada, ao longo de dois anos letivos, das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público.

defende a eliminação faseada, ao longo de dois anos letivos, das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior público. BE: além de propor o congelamento das propinas, quer também a revisão, durante o próximo ano, da lei de financiamento do ensino superior, com vista à gratuitidade de todos os graus académicos.

além de propor o congelamento das propinas, quer também a revisão, durante o próximo ano, da lei de financiamento do ensino superior, com vista à gratuitidade de todos os graus académicos. Livre: quer eliminar as propinas das licenciaturas públicas em 2027/2028, compensando financeiramente as instituições, e congelar os valores nos restantes ciclos de estudos.

quer eliminar as propinas das licenciaturas públicas em 2027/2028, compensando financeiramente as instituições, e congelar os valores nos restantes ciclos de estudos. PAN: pretende o congelamento do valor das propinas no próximo ano letivo, assim como propõe limitar os valores máximos das propinas no ensino superior público e eliminar taxas associadas à emissão de diplomas e à entrega de dissertações.

Alojamento universitário: partidos querem mais camas, mas apresentam soluções diferentes

Além das propinas, o alojamento universitário é um tema comum a diversas propostas de alteração ao OE2027, apresentadas pelos partidos na especialidade, numa altura em que os custos de estudar longe de casa continuam a pesar nos orçamentos das famílias.

Por exemplo, o PS defende a aprovação da segunda fase do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, para o período de 2027 a 2031, com a meta de disponibilizar oito mil novas camas em alojamento público para estudantes do ensino superior, adicionais às camas contratadas na primeira fase do Plano.

O Chega aposta na construção modular, propondo programas de construção e instalação de casas modulares e pré-fabricadas destinadas ao arrendamento estudantil, em cooperação com as instituições de ensino superior, as autarquias locais e entidades do setor cooperativo e social, assegurando rendas controladas e contratos compatíveis com o calendário académico.

Entre as propostas entregues no Parlamento estão medidas para reduzir os custos suportados pelos estudantes e pelas famílias, valorizar a carreira docente, reforçar a contratação de psicólogos e aumentar a oferta de alojamento universitário.

À semelhança do partido liderado por André Ventura, o PAN propõe também para 2027 um programa de residências modulares em terrenos das instituições de ensino superior, com base em projetos-tipo pré-aprovados e replicáveis.

Paralelamente, apresenta uma iniciativa para um novo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que permita disponibilizar 50 mil camas até 2030.

Já o Bloco de Esquerda propõe a criação de um Programa de Emergência para o Alojamento Estudantil, enquanto o PCP quer avançar com um novo plano de construção e adaptação de residências, tendo em conta as prioridades das instituições de ensino superior.

Professores: aumentos salariais, progressões e apoios à deslocação

A valorização dos professores é outro dos temas que reúnem propostas de diferentes partidos, com soluções que passam por aumentos salariais, apoios à deslocação de docentes ou alterações às progressões.

O PS concentra uma das suas propostas na correção das ultrapassagens na carreira docente, defendendo medidas de reposicionamento dos professores e de contabilização do tempo de serviço. O objetivo é que “nenhum docente com mais tempo de serviço e igual avaliação de desempenho poderá auferir remuneração inferior a outro com menos tempo de serviço”.

Já o Chega quer reforçar, em pelo menos 50 euros em cada escalão, o apoio à deslocação dos professores, propondo ainda alterações à componente letiva dos docentes do pré-escolar e do ensino básico e uma autorização para alterações orçamentais destinadas à valorização salarial da carreira docente. Paralelamente, propõe que o Governo crie incentivos para aumentar a atratividade da carreira de professores em zonas mais carenciadas, sem, porém, definir quais os incentivos.

Por seu lado, o Livre apresenta uma proposta de atualização da remuneração base dos educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, defendendo aumentos de 5% nos primeiro e segundo escalões e de 3% no terceiro e quarto escalões da carreira.

Também o PCP apresenta uma proposta de reposicionamento remuneratório de professores e educadores e quer criar um suplemento de alojamento para apoiar a fixação de docentes, enquanto o JPP propõe eliminar o regime de vagas necessárias para a progressão na carreira, reduzir a componente letiva dos docentes em regime de monodocência e tornar permanente o apoio à deslocação dos professores.

Encargos das famílias: dos materiais escolares às refeições gratuitas para todos

Os encargos das famílias com a educação são outro dos temas presentes nas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027. Neste domínio, os partidos apresentam medidas que vão desde a gratuitidade universal das refeições escolares até ao alargamento dos apoios à compra de materiais.

O Livre propõe que as refeições escolares sejam progressivamente gratuitas para todos os alunos dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, independentemente do rendimento familiar, e quer também a disponibilização gratuita de material escolar considerado “indispensável”.

Já o Bloco de Esquerda quer alargar a ação social escolar e estender o programa de gratuitidade dos manuais escolares aos cadernos de atividades, propondo também que os alunos do ensino secundário que frequentem determinadas disciplinas de Matemática tenham acesso gratuito a calculadoras.

A Iniciativa Liberal apresenta uma solução diferente: pretende alargar a disponibilização gratuita de manuais escolares e licenças digitais aos alunos de escolas com contrato de patrocínio. Ademais, quer determinar uma atualização extraordinária de 15% da comparticipação da Administração Central destinada às autarquias para financiar a alimentação escolar.

Por sua vez, o PAN defende o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares aos alunos da escolaridade obrigatória que frequentem estabelecimentos públicos, particulares e cooperativos e de ensino profissional.

Nota: O artigo do ECO baseia-se nas propostas de alteração disponibilizadas no site do Parlamento até ao dia 17 de novembro. Por vezes os partidos fazem substituições das iniciativas durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado, pelo que os diplomas ainda podem estar sujeitos a alterações.