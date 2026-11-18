O Estado vai criar uma garantia pública para cobrir rendas em atraso e danos imputáveis ao inquilino, procurando reduzir o risco dos senhorios e facilitar o acesso ao arrendamento por jovens e famílias de classe média. A medida resulta de uma proposta do PS aprovada esta quarta-feira na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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A proposta autoriza o Estado a prestar garantias públicas destinadas a assegurar o cumprimento de obrigações nos contratos de arrendamento habitacional. Estão abrangidos, em particular, o pagamento de rendas e a reparação de danos no imóvel que sejam da responsabilidade do arrendatário.

O mecanismo, a designar Garantia Pública de Segurança no Arrendamento Habitacional, terá de ser criado durante 2027. A adesão será facultativa e o regime deverá definir quem pode aceder, com base em critérios como a idade ou o rendimento, bem como as coberturas, os respetivos limites e as condições para acionar a garantia.

A iniciativa ficará dirigida a contratos sujeitos a limites de renda acessível. O objetivo é substituir ou diminuir a necessidade de os inquilinos apresentarem fiadores, suportarem cauções elevadas ou prestarem outras garantias privadas para conseguirem uma casa.

Para os proprietários, a garantia estatal pretende funcionar como proteção adicional perante o incumprimento. A expectativa é que esta segurança incentive a colocação de mais imóveis no mercado de arrendamento. A medida não significa, porém, que o Estado perdoe a dívida do inquilino. Quando a garantia for acionada, o Estado pagará ao senhorio os montantes abrangidos, mas ficará sub-rogado nos seus direitos: poderá, assim, exigir ao arrendatário responsável a devolução da quantia paga.

A nova garantia será criada dentro do limite global já previsto no Orçamento para a concessão de garantias do Estado, sem uma verba autónoma fixada na proposta aprovada.